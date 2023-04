14/04/2023 - 18:15

COMMUNIQUE SUR

LES RESULTATS ANNUELS 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 14 avril 2023 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et vous les communiquons ci-après.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

L'année 2022 a été marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Les sanctions prises contre la Russie n'ont pas eu d'impact direct sur le chiffre d'affaires dans la mesure où la société ne réalise pas de chiffre d'affaires dans ces deux pays. Cette situation a toutefois entrainé un ralentissement sur certains programmes et une augmentation significative des coûts de certains approvisionnements.

Sur le marché spatial, les annonces relatives aux programmes de constellations ne se concrétisent toujours pas en commandes.

L'entreprise a entrepris une démarche de diversification de ses activités pour pallier la cyclicité des activités spatiales :

Rééquilibrage Forfait/ assistance technique ;

Plateaux d'opérateurs d'intégration sur site client ;

Amélioration des process de production, automatisation ;

Electronique embarquée.

Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier annuel qui sera diffusé le 28 avril 2023.

BILAN

ACTIF (en €) 31/12/2022 31/12/2021 Immobilisations incorporelles 1.517.335 1.516.270 Immobilisations corporelles 1.767.644 949.199 Immobilisations financières 331.503 415.134 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3.616.482 2.880.603 Stocks et en-cours 474.162 866.215 Créances 1.231.395 581.557 Disponibilités 662.649 745.083 Charges constatées d'avance 72.490 100.614 TOTAL ACTIF CIRCULANT 2.440.696 2.293.469 TOTAL ACTIF 6.057.178 5.174.072 PASSIF 31/12/2022 31/12/2021 Capitaux propres Capital social (Dont versé : 124.014) 124.014 124.014 Prime d'émission, de fusion, d'apport - - Réserve légale 12.401 12.401 Réserves statutaires ou contractuelles - - Autres réserves 395.041 245.797 Report à nouveau 1.371.558 1.215.508 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 291.819 305.293 Subventions d'investissement 617.038 344.548 TOTAL CAPITAUX PROPRES 2.811.871 2.247.562 Provisions pour risques et charges 3.406 36.319 PROVISIONS 3.406 36.319 Dettes Dettes financières 1.824.755 1.759.687 Dettes d'exploitation 1.187.298 1.023.227 Autres dettes 19.877 47.639 Produits constatés d'avance 209.971 59.638 DETTES 3.241.901 2.890.191 TOTAL PASSIF 6.057.178 5.174.072

L'actif circulant représente 40% du total bilan contre 44% l'année précédente.

Les capitaux propres représentent 46% du total bilan contre 43% au 31 décembre 2021.

Le taux d'endettement (total dettes/total bilan) s'élève à 54% en 2022 contre 57% en 2021.

Le taux d'endettement financier (dettes financières/total bilan) a diminué, passant de 34% en 2021 à 30% en 2022.

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en €) 31/12/2022 31/12/2021 Production vendue de Biens 3.786.629 3.517.519 Production vendue de Services 807.959 854.880 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 4.594.588 4.372.399 Production stockée (384.998) 67.344 Production immobilisée 846.003 548.625 Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 83.170 6.922 Autres produits 24.531 129.619 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 5.163.294 5.124.909 Achat de marchandises - - Achat de matières premières et d'autres approvisionnements 627.975 671.277 Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) (55.345) (59.122) Autres achats et charges externes 1.342.412 1.394.675 Impôts, taxes et versements assimilés 62.394 83.832 Salaires et traitements 1.972.110 2.029.918 Charges sociales 846.834 874.951 Dotations aux amortissements et dépréciations 168.585 94.927 Dotations aux provisions 3.406 - Autres charges 52.667 49.857 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 5.021.038 5.140.314 RESULTAT D'EXPLOITATION 142.256 (15.406) Produits financiers 72 1.131.238 Charges financières 35.659 286.736 RESULTAT FINANCIER (35.587) 844.502 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 106.669 829.096 Produits exceptionnels 0 310.263 Charges exceptionnelles 130.978 1.131.158 RESULTAT EXCEPTIONNEL (130.978) (820.895) Impôts sur les bénéfices (316.128) (297.092) BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charg es) 291.819 305.293

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP

T +33 (0)4 92 19 48 00 • contact@soditech.com

Siège social : 5 rue des Allumettes • 13090 Aix-en-Provence • France

Établissement : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France

Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France

S.A. au capital de 124.014 € • RCS Aix-en-Provence 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168

www.soditech.com