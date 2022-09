23/09/2022 - 18:05

COMMUNIQUÉ SUR

LES RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 23 septembre 2022 a arrêté les comptes de la période close le 30 juin 2022 et vous les communiquons ci-après.

Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier semestriel.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

Faits marquants de la période

La facturation, bien que supérieure au 1er semestre 2021, n'a pas encore atteint le niveau attendu et l'on constate toujours des retards dans les programmes.

Le niveau d'entrée de commandes est impacté par des ralentissements imputables à la crise UKRAINE RUSSIE.

Perspectives d'avenir – Risques et incertitudes

De nombreux projets sont provisoirement suspendus en raison de l'augmentation des coûts d'approvisionnement.

Soditech s'investit sur les projets liés au plan de relance pour lesquels une convention de subvention de 544.979€ a été signée en 2021. Aucune somme n'a été perçue au titre de cette subvention au cours du 1er semestre 2022.

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP

Etat de la situation financière

BILAN (en €) 30/06/2022 31/12/2021 ACTIF Notes Brut Amortissements Provisions Net Net ACTIF IMMOBILISE Concessions, brevets et droits similaires 135.761 116.973 18.788 19.947 Fonds commercial 2.276.497 787.845 1.488.652 1.488.652 Autres immobilisations incorporelles 9.233 - 9.233 7.671 Immobilisations incorporelles 2.421.491 904.818 1.516.673 1.516.270 Installations techniques, matériel et ouvrage industriels 203.950 91.648 112.302 107.624 Autres immobilisations corporelles 887.323 543.340 343.983 344.091 Immobilisations en cours 932.712 - 932.712 497.484 Immobilisations corporelles 2.023.985 634.988 1.388.997 949.199 Autres participations 61.810 - 61.810 61.810 Prêts 4.000 - 4.000 6.000 Titres immobilisés 149.493 - 149.493 148.383 Autres immobilisations financières 202.600 - 202.600 198.941 Immobilisations financières 417.903 - 417.903 415.134 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 4.863.379 1.539.806 3.323.573 2.880.603 ACTIF CIRCULANT Matières premières, approvisionnements 480.657 - 480.657 481.217 En cours de production de services - - - 384.998 Marchandises - - - - Avances et acomptes versés sur commandes - - - - Stocks et en-cours 480.657 - 480.657 866.215 Clients et comptes rattachés 826.390 - 826.390 167.440 Autres créances 431.530 - 431.530 414.117 Créances 1.257.920 - 1.257.920 581.557 Disponibilités 642.391 - 642.391 745.083 Charges constatées d'avance 127.607 - 127.607 100.614 TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 2.508.575 - 2.508.575 2.293.469 Ecart de conversion actif - - - - TOTAL ACTIF 7.371.954 1.539.806 5.832.148 5.174.072

PASSIF (en €) Notes 30/06/2022 31/12/2021 Capital social ou individuel (Dont versé : 124.014) 124.014 124.014 Réserve légale 12.401 12.401 Autres réserves 395.041 245.797 Report à nouveau 1.371.558 1.215.508 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 44.738 305.293 Subventions d'investissement 344.548 344.548 CAPITAUX PROPRES 5 2.292.300 2.247.562 Produit des émissions de titres participatifs - - Avances conditionnées - - AUTRES FONDS PROPRES - - Provisions pour risques 11.186 36.319 PROVISIONS 6 11.186 36.319 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1.933.147 1.567.727 Concours bancaires courants 320 339 Emprunts et dettes financières diverses 179.947 191.620 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 471.603 440.579 Dettes fiscales et sociales 888.052 582.648 Autres dettes 5.463 47.639 DETTES 7 3.478.532 2.830.552 Produits constatés d'avance 50.131 59.638 TOTAL PASSIF 5.832.148 5.174.072

COMPTE DE RESULTAT (en €) Notes 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 Production vendue de Biens 2.346.304 3.517.519 1.701.917 Production vendue de Services 378.175 854.880 528.112 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2.724.479 4.372.399 2.230.029 Production stockée (384.998) 67.344 (46.509 Production immobilisée 436.791 548.625 260.168 Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 72.573 6.922 (407) Autres produits 2.190 129.619 83 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 8 2.851.035 5.124.909 2.443.363 Achat de matières premières et d'autres approvisionnements 354.338 671.277 359.568 Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 560 (59.122) (26.664) Autres achats et charges externes 710.507 1.394.675 712.594 Impôts, taxes et versements assimilés 31.967 83.832 50.748 Salaires et traitements 1.034.936 2.029.918 1.088.976 Charges sociales 479.205 874.951 466.437 Dotations aux amortissements 51.384 94.927 46.124 Dotations aux provisions 11.186 - - Autres charges 30.012 49.856 23.854 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 9 2.704.095 5.140.314 2.721.637 RESULTAT D'EXPLOITATION 146.940 (15.405) (278.274) Produits financiers 80 1.131.238 869.659 Charges financières 8.395 286.736 15.426 RESULTAT FINANCIER 10 (8.315) 844.502 854.233 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 138.625 829.096 (575.959) Produits exceptionnels - 310.263 154.198 Charges exceptionnelles 93.887 1.131.158 928.204 RESULTAT EXCEPTIONNEL 11 (93.887) (820.895) (774.006) Impôts sur les bénéfices - (297.092) - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charg es) 12 44.738 305.293 (198.047)

