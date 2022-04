08/04/2022 - 18:05

COMMUNIQUE SUR

LES RESULTATS ANNUELS 2021

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 8 avril 2022 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et vous les communiquons ci-après.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

L'année 2021 a été marquée par plusieurs événements :

Les suites de la crise sanitaire COVID-19 ont eu pour effet des retards sur certains programmes ;

La clôture de la liquidation de l'entité BET TURRA est sans incidence sur le résultat net de l'exercice, les différents actifs de notre société ayant fait l'objet d'une dépréciation sur les exercices précédents ;

La transmission universelle de patrimoine de la SARL SATAC à notre société dont le mali de confusion de 150 K€ a été affecté au fonds de commerce.

Il est difficile d'estimer les impacts et les conséquences non prévisibles de la crise Ukraine / Russie, le cas échéant une communication sera faite à l'assemblée générale selon l'évolution de la situation.

Les perspectives d'avenir sur le marché spatial dépendront des délais de concrétisation des nombreux projets annoncés, sur le marché de la Défense un développement des activités devrait être effectif au cours du deuxième semestre 2022.

Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier annuel qui sera diffusé le 30 avril 2022.

BILAN

ACTIF (en €) 31/12/2021 31/12/2020 Immobilisations incorporelles 1.516.270 1.351.708 Immobilisations corporelles 949.199 415.892 Immobilisations financières 415.134 378.986 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2.880.603 2.146.586 Stocks et en-cours 866.215 847.261 Créances 581.557 660.142 Disponibilités 745.083 998.830 Charges constatées d'avance 100.614 59.764 TOTAL ACTIF CIRCULANT 2.293.469 2.565.996 TOTAL ACTIF 5.174.072 4.712.581 PASSIF 31/12/2021 31/12/2020 Capitaux propres Capital social (Dont versé : 124.014) 124.014 124.014 Prime d'émission, de fusion, d'apport - - Réserve légale 12.401 12.401 Réserves statutaires ou contractuelles - - Autres réserves 245.797 245.797 Report à nouveau 1.215.508 1.158.827 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 305.293 56.681 Subventions d'investissement 344.548 133.333 TOTAL CAPITAUX PROPRES 2.247.562 1.731.054 Provisions pour risques et charges 36.319 36.319 PROVISIONS 36.319 36.319 Dettes Dettes financières 1.759.687 1.961.223 Dettes d'exploitation 1.023.227 907.889 Autres dettes 47.639 12.357 Produits constatés d'avance 59.638 63.739 DETTES 2.890.191 2.945.208 TOTAL PASSIF 5.174.072 4.712.581

L'actif circulant représente 44% du total bilan contre 55% l'année précédente.

Les capitaux propres représentent 43% du total bilan contre 37% au 31 décembre 2020.

Le taux d'endettement (total dettes/total bilan) s'élève à 57% en 2021 contre 63% en 2020.

Le taux d'endettement financier (dettes financières/total bilan) a diminué, passant de 42% en 2020 à 34% en 2021

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en €) 31/12/2021 31/12/2020 Production vendue de Biens 3.517.519 3.211.342 Production vendue de Services 854.880 808.173 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 4.372.399 4.019.515 Production stockée 67.344 146.301 Production immobilisée 548.625 22.957 Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges 6.922 11.468 Autres produits 129.619 100.819 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 5.124.909 4.301.060 Achat de marchandises - - Achat de matières premières et d'autres approvisionnements 671.277 356.053 Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) (59.122) (102.185) Autres achats et charges externes 1.394.675 1.100.579 Impôts, taxes et versements assimilés 83.832 70.106 Salaires et traitements 2.029.918 1.918.056 Charges sociales 874.951 794.662 Dotations aux amortissements 94.927 92.630 Autres charges 49.856 44.631 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 5.140.314 4.274.532 RESULTAT D'EXPLOITATION (15.405) 26.527 Produits financiers 1.131.238 - Charges financières 286.736 161.062 RESULTAT FINANCIER 844.502 (161.062) RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 829.096 (134.534) Produits exceptionnels 310.263 218.974 Charges exceptionnelles 1.131.158 325.126 RESULTAT EXCEPTIONNEL (820.895) (106.152) Impôts sur les bénéfices (297.092) (297.367) BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charg es) 305.293 56.681

L'augmentation du chiffre d'affaires de la société a été plus faible que celle attendue en raison des suites de la pandémie mondiale et des retards pris sur certains programmes.

