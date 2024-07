Secteur ICB : 40501020 - Casinos et jeux de hasard et d'argent

18/07/2024 - 18:00

Les comptes consolidés semestriels 2023-2024 correspondant à la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 11 juillet 2024. Ces comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel est déposé ce jour à l'AMF et est consultable sur le site de la société.

SFC réalise un premier semestre 2023-2024 de très bonne facture dans la lignée de l'exercice précédent. Dans un contexte économique peu porteur, le Groupe confirme sa trajectoire de croissance rentable et poursuit activement son désendettement.

En K€ (Exercice du 01/11 au 31/10) S1 2022-2023

Consolidé S1 2023-2024

Consolidé

Chiffre d'affaires 10 457 10 967 Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 9 549 10 198 Dont Hors-jeux 908 769 Prélèvements (3 406) (3 635) Chiffre d'affaires net de prélèvements 7 051 7 332 Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 6 143 6 563 Dont Hors-jeux 908 769 EBITDA 1 427 1 630 Résultat opérationnel courant 790 1 019 Résultat opérationnel 797 1 012 Coût de l'endettement financier net (39) (39) Autres produits et charges financières (26) - Impôts sur Résultat 25 (109) Résultat net 757 864

Résultats semestriels 2023-2024

Le Groupe a enregistré sur le premier semestre de l'exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires brut consolidé de 11,0 M€ en croissance de +4,9%. Cette performance témoigne du savoir-faire dans l'animation et la gestion des établissements pour développer la clientèle malgré un climat économique morose. Cela est illustré par la très bonne progression des revenus du Casino de Port la Nouvelle après la reconceptualisation réalisée en 2023.

L'EBITDA progresse plus rapidement que le chiffre d'affaires et ressort à 1,6 M€ (14,9% du chiffre d'affaires brut), soit une progression de +14,2%. Tous les établissements ont une contribution positive et démontrent leur capacité à maitriser leurs coûts dans un contexte pourtant inflationniste.

Après la comptabilisation de dotations nettes aux amortissements et provisions en très légère diminution, le résultat opérationnel courant s'établit à 1,0 M€ en progression de +29,0%.

Le résultat opérationnel en l'absence de résultats non courants significatifs ressort également à 1,0 M€.

Après la comptabilisation de charges financières stables et d'impôts, le résultat net part du groupe est en bénéfice de 0,9 M€ (vs 0,8 M€ au S1 2022-2023).

Structure financière saine – Trésorerie nette de 2,4 M€ hors IFRS 16

Renforcés par le résultat net, les capitaux propres consolidés du Groupe s'élèvent à 12,2 M€ au 30 avril 2024, à comparer à 11,3 M€ à la clôture de l'exercice précédent.

Le Groupe enregistre une très bonne conversion en cash de son EBITDA grâce à la bonne maitrise de son BFR. Les flux générés par l'activité ressortent à 1,5 M€, finançant largement des investissements nets de 0,6 M€ en baisse par rapport au 1er semestre 2022-2023. Ces derniers ont été dédiés au renforcement de l'offre de jeux et à des travaux sur le casino de Gruissan.

Le free cash-flow positif de 0,9 M€ a permis de renforcer la trésorerie disponible et de poursuivre le remboursement des dettes financières. L'endettement financier brut ressort ainsi à 5,6 M€ (vs 6,0 M€ à la clôture de l'exercice précédent). Il intègre 2,1 M€ de dettes locatives (norme IFRS16 – contrats de location) et 1,0 M€ liés au plan d'apurement du passif du casino de Collioure après un remboursement par anticipation d'une quote-part de 0,17 M€ sur le semestre.

La trésorerie brute disponible ressort à 5,9 M€ (vs 5,5 M€ à la clôture de l'exercice précèdent).

Le Groupe est en situation de trésorerie nette de 0,3 M€ (2,4 M€ hors IFRS 16) et dispose d'une situation très saine pour poursuivre son développement.

Le Groupe a procédé, en mai 2024, au remboursement d'une nouvelle annuité de 0,08 M€ sur le plan d'apurement de Collioure.

Perspectives

Durant le semestre, le Groupe a obtenu le renouvellement de sa DSP (Délégations de Services Publics) pour le casino de Collioure jusqu'en 2039, renforçant sa visibilité sur le long terme.

Le Groupe poursuit ses actions marketing pour optimiser dans un climat économique difficile la fréquentation des casinos tout en continuant ses investissements ciblés. L'attention reste portée sur la bonne maîtrise des dépenses opérationnelles

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication Dominique GORTARI

Président Directeur Général

Tél : +33 2 33 50 00 79

finance@lestelsia-casinos.fr Guillaume LE FLOCH

Relations Analystes/Investisseurs

Tél : +33 01 53 67 36 70

glefloch@actus.fr

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

A propos de CASIGRANGI

Le groupe CASIGRANGI exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers du jeux. Le Groupe exploite 3 casinos en propre situés à Granville, Megève et Mimizan. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.