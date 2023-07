Secteur ICB : 40501020 - Casinos et jeux de hasard et d'argent

21/07/2023 - 18:15

Paris, le 21 juillet 2023 - Les comptes consolidés semestriels 2022-2023 correspondant à la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 13 juillet 2023. Ces comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel est déposé ce jour à l'AMF et est consultable sur le site de la société.

Le premier semestre de l'exercice 2022-2023 s'est déroulé pour la première fois depuis 3 ans dans un environnement sans perturbations ou contraintes liées à la crise sanitaire, ce qui était encore le cas lors du premier semestre de l'exercice précédent. Le Groupe délivre ainsi un premier semestre solide, en croissance et rentable, confirmant sa trajectoire de développement.

En K€ (Exercice du 01/11 au 31/10) S1 2021-2022

Consolidé S1 2022-2023

Consolidé

Chiffre d'affaires 8 969 10 457 Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 8 256 9 549 Dont Hors-jeux 713 908 Prélèvements (2 849) (3 406) Chiffre d'affaires net de prélèvements 6 120 7 051 Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 5 407 6 143 Dont Hors-jeux 713 908 EBITDA 1 169 1 427 Résultat opérationnel courant 507 790 Résultat opérationnel 895 797 Coût de l'endettement financier net (28) (39) Autres produits et charges financières (12) (26) Impôts sur Résultat 20 25 Résultat net 874 757

Résultats semestriels 2022-2023

Le Groupe a enregistré sur le premier semestre de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires brut consolidé de 10,46 M€ en croissance de +16,6%. Cela témoigne de l'attractivité des établissements du Groupe et de leurs localisations ainsi que de la pertinence des investissements réalisés.

L'EBITDA ressort à 1,43 M€ (13,6% du chiffre d'affaires), soit une progression de +22,1% plus rapide que le chiffre d'affaires. Cette performance reflète la capacité du Groupe à maîtriser ses dépenses opérationnelles, malgré l'impact du contexte inflationniste sur certains coûts.

Après la comptabilisation de dotations nettes aux amortissements et provisions en très légère diminution, le résultat opérationnel courant s'établit à 0,79 M€ en progression de +55,8%.

Le résultat opérationnel ne bénéficie pas sur la période de produits non courants comme lau premier semestre 2021-2022 (pour rappel +0,3 M€ au S1 2022-2023) et ressort à 0,80 M€.

Après la comptabilisation de faibles charges financières et d'impôts, le résultat net part du groupe est en bénéfice de 0,76 M€ (vs 0,87 M€ au S1 2021-2022).

Structure financière saine – Trésorerie disponible de 6,0 M€

Renforcés par le résultat net, les capitaux propres consolidés du Groupe s'élèvent à 10,79 M€ au 30 avril 2023, à comparer à 10,07 M€ à la clôture de l'exercice précédent.

Le Groupe enregistre une très bonne conversion en cash de son EBITDA. Les flux générés par l'activité ressortent à 1,62 M€, finançant largement la hausse des investissements nets à 0,82 M€ sur le semestre, dont une grande partie est liée aux travaux de modernisation du casino de Port-la-Nouvelle et au renforcement de l'offre de machines de jeux dans les établissements.

Le free cash-flow de 0,80 M€ a permis de renforcer la trésorerie disponible qui ressort à 6,05 M€ au 30 avril 2022. L'endettement financier brut à 7,71 M€. Ce dernier intègre 2,53 M€ de dettes locatives (norme IFRS16 – contrats de location) et 1,19 M€ liés au plan d'apurement du passif du casino de Collioure. Hors IFRS 16, le Groupe est en situation de trésorerie nette de 0,87 M€ et dispose d'une situation saine pour poursuivre son développement.

Le Groupe a procédé, en mai 2023, au remboursement d'une nouvelle annuité de 0,92 M€ sur le plan d'apurement de Collioure.

Perspectives

Le second semestre devrait s'inscrire dans la continuité de l'activité du premier semestre. Le Groupe poursuit ses actions commerciales et marketing pour accroître la fréquentation des casinos tout en continuant de renforcer son offre de jeux avec des investissements ciblés.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

A propos de CASIGRANGI

Le groupe CASIGRANGI exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers du jeux. Le Groupe exploite 3 casinos en propre situés à Granville, Megève et Mimizan. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.