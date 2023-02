Secteur ICB : 40501020 - Casinos et jeux de hasard et d'argent

28/02/2023 - 17:45

Paris, le 28 février 2023 - Les comptes consolidés annuels 2021-2022 correspondant à la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 6 février 2023. Le rapport financier annuel incluant le rapport des commissaires aux comptes est également publié ce jour.

L'exercice 2021-2022 s'est déroulé dans un contexte de reprise. Les quatre casinos ont tous été ouverts sur toute la période avec un retour progressif à la normale de la fréquentation au second semestre à la suite de la fin des restrictions liées à la crise sanitaire, qui ont impacté le premier semestre.

En K€ (Exercice du 01/11 au 31/10) 2019-2020

12 mois 2020-21

12 mois 2021-2022

12 mois

Chiffre d'affaires brut 16 383 9 514 21 153 Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 14 869 8 726 19 302 Dont Hors-jeux 1 514 788 1 851 Prélèvements (5 896) (3 049) (7 894) Chiffre d'affaires net de prélèvements 10 487 6 465 13 259 Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 8 973 5 677 11 408 Dont Hors-jeux 1 514 788 1 851 EBITDA 2 443 1 438 2 721 Résultat opérationnel courant 322 (528) 1 454 Résultat opérationnel (14 201) (442) 1 774 Coût de l'endettement financier net (43) (58) (68) Autres produits et charges financières (181) (139) (44) Impôts sur Résultat 115 (25) 45 Résultat net (14 039) (664) 1 707 Résultat net part du Groupe 4 872 (659) 1 706

Résultats annuels 2021-2022

Le Groupe a enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires brut consolidé de 21,1 M€. Ce chiffre d'affaires est supérieur de +3,8% à celui réalisé sur l'exercice 2018-2019 avant la crise sanitaire, malgré une fréquentation en recul de l'ordre de 5% du fait des mesures contraignantes d'accès aux lieux publics dans le cadre de lutte contre la pandémie encore présentes au premier semestre.

Cette performance témoigne du savoir-faire éprouvé de son nouvel actionnaire de référence, le Groupe CASIGRANGI, pour dynamiser son offre en répondant au plus près aux attentes des clients. Accompagnée d'une gestion rigoureuse des dépenses, elle permet une forte progression de l'EBITDA qui ressort à 2,7 M€, soit un niveau record sur ce périmètre.

Après dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant redevient largement bénéficiaire à hauteur de 1,5 M€. Le résultat opérationnel bénéficie d'un produit non courant de 0,3 M€ lié à une reprise de provisions sur actifs incorporels et s'élève à 1,8 M€.

Après la comptabilisation de faibles charges financières (-0,1 M€), le résultat net part du groupe ressort en bénéfice de 1,7 M€.

Structure financière renforcée – Trésorerie disponible de 5,4 M€

Renforcés par le résultat net, les capitaux propres consolidés du Groupe s'élèvent à 10,1 M€ au 31 octobre 2022, à comparer à 8,3 M€ à la clôture de l'exercice précédent.

Le Groupe enregistre une bonne conversion en cash de son EBITDA. Les flux générés par l'activité ressortent à 2,8 M€, finançant largement les investissements nets qui s'élèvent à 1,0 M€ sur l'année, soit une génération de free cash-flow de 1,8 M€.

Ce free cash-flow a permis de renforcer la trésorerie disponible qui ressort à 5,4 M€ au 31 octobre 2022 et de réduire l'endettement financier brut à 7,3 M€. Ce dernier intègre 2,3 M€ de dettes locatives sans impact sur la trésorerie (norme IFRS16 – contrats de location) et 1,2 M€ liés au plan d'apurement du passif du casino de Collioure. Hors IFRS 16, le Groupe est en situation de trésorerie nette de 0,4 M€.

L'amélioration significative des fondamentaux permet au Groupe de disposer ainsi d'une situation financière solide pour poursuivre son développement et ses investissements au cours des prochaines années.

Perspectives

Le Groupe entend ainsi continuer d'inscrire l'exercice 2022-2023 dans la trajectoire vertueuse engagée et récolter pleinement les fruits des actions de redynamisation, de rationalisation des investissements et de gestion rigoureuse, tout en restant vigilant face aux impacts inflationnistes, notamment sur l'énergie.

Le Groupe poursuivra notamment ses investissements ciblés pour renforcer encore l'attractivité des casinos dans un contexte normalisé afin de faire progresser la fréquentation et poursuivre la croissance rentable de l'activité.

