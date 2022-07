Secteur ICB : 40501020 - Casinos et jeux de hasard et d'argent

28/07/2022 - 18:15

Paris, le 28 juillet 2022 - Société Française de Casinos annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2021-2022 (exercice de novembre 2021 à octobre 2022).

Il a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers et est disponible sur le site Internet de la société dans la rubrique Finance – Publications, à l'adresse suivante : http://www.casinos-sfc.com ou sur le site www.actusnews.com.

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication Dominique GORTARI

Président Directeur Général

Tél : +33 02 33 50 00 79

dominiquegortari@casinos-sfc.com Guillaume LE FLOCH

Relations Analystes/Investisseurs

Tél : +33 01 53 67 36 70

glefloch@actus.fr

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos, filiale du Groupe Casigrangi, exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

A propos de CASIGRANGI

Le groupe CASIGRANGI exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers du jeux. Le Groupe exploite 3 casinos en propre situés à Granville, Megève et Mimizan. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.