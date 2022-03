Secteur ICB : 40501020 - Casinos et jeux de hasard et d'argent

16/03/2022 - 17:40

Paris, le 16 mars 2022 – Dans le prolongement des divers communiqués Société Française de Casinos (la « Société » ou « SFC ») annonce que le Groupe Circus a été débouté de l'ensemble de ses demandes dans le cadre de l'action qu'il avait intentée contre Framéliris et Casigrangi à la suite de l'acquisition par Casigrangi des titres SFC cédés par Framéliris.

A la suite des précédents communiqués sur les actions intentées par GROUPE CIRCUS à l'égard de Framéliris et Casigrangi, SFC informe ses actionnaires que le GROUPE CIRCUS a par jugement du 11 mars 2022 été débouté de l'intégralité de ses demandes par le Tribunal de commerce de Paris.

En octobre 2020, GROUPE CIRCUS avait assigné Framéliris et Casigrangi afin notamment « d'ordonner à la société Frameliris de régulariser le Contrat de cession de titres et dire et juger que toute revente des actions litigieuses [de SFC] par la société Frameliris serait nulle ».

Dans ce contexte, par jugement du 11 mars 2022 le Tribunal a notamment débouté Groupe Circus de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence, Casigrangi reste valablement propriétaire des titres cédés par Framéliris. La détention de titres de SFC par Casigrangi reste inchangée. Casigrangi détient 81,2% du capital social et des droits de vote de SFC.

GROUPE CIRCUS dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement pour interjeter appel, SFC tiendra ses actionnaires informés dans cette hypothèse.

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication Monsieur Dominique Gortari

Président Directeur Général

Tél : +33 2 33 50 00 79

[email protected] Guillaume LE FLOCH

Relations Analystes/Investisseurs

Tél : +33 01 53 67 36 70

[email protected]

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

A propos de CASIGRANGI

Le groupe CASIGRANGI exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers du jeux. Le

Groupe exploite 3 casinos en propre situés à Granville, Megève et Mimizan. Ces casinos sont autorisés à exploiter

des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe

exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.