28/02/2022 - 18:00

Paris, le 28 février 2022 - Les comptes consolidés annuels 2020-2021 correspondant à la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 18 février 2022. Le rapport financier annuel incluant le rapport des commissaires aux comptes est également publié ce jour.

L'exercice 2020-2021 a été de nouveau marqué par la crise sanitaire du Covid-19 qui a contraint le Groupe à fermer ses établissements pendant environ 6 mois et demi entre le 1er novembre 2020 et le 19 mai 2021 (reprise partielle dans un premier temps, puis totale – selon les modalités d'exploitation imposées par les mesures sanitaires en vigueur – à partir du 30 juin 2021). Le Groupe décompose ainsi, dans le tableau ci-dessous, le compte de résultat du premier et du second semestre (du 1er mai au 31 octobre) afin de refléter la performance du Groupe sur les deux périodes de cet exercice.

En K€ (Exercice du 01/11 au 31/10) 2019-2020

12 mois S1 2020-21

6 mois S2 2020-21

6 mois 2020-21

12 mois

Chiffre d'affaires 16 383 0 9 514 9 514 Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 14 869 0 8 726 8 726 Dont Hors-jeux 1 514 0 788 788 Prélèvements (5 896) 0 (3 049) (3 049) Chiffre d'affaires net de prélèvements 10 487 0 6 465 6 465 Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 8 973 0 5 677 5 677 Dont Hors-jeux 1 514 0 788 788 EBITDA 2 443 (1 144) 2 582 1 438 Résultat opérationnel courant 322 (1 989) 1 461 (528) Résultat opérationnel (14 201) (1 885) 1 443 (442) Coût de l'endettement financier net (43) (51) (7) (58) Autres produits et charges financières (181) (38) (101) (139) Impôts sur Résultat 115 6 (31) (25) Résultat net (14 039) (1 967) 1 303 (664) Résultat net part du Groupe 4 872 (1 967) 1 308 (659)

Résultats annuels 2020-2021

Société Française de Casinos a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 9,5 M€, en recul de 6,9 M€ par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution s'explique par une période plus longue de fermeture en raison de la crise sanitaire (6,5 mois en 2020-2021 contre 2,5 mois sur l'exercice précédent).

En dehors des périodes de fermeture, l'activité des casinos a été plutôt bien orientée, témoignant de l'attractivité des offres du Groupe et de sa résilience une fois le contexte plus normalisé.

Ainsi, en s'appuyant sur les différentes aides économiques mises en place par le Gouvernement et sur le maintien d'une activité satisfaisante post-réouverture le Groupe a généré un EBITDA bénéficiaire de 1,4 M€ sur l'ensemble de l'exercice. Il est à noter que sur le seul second semestre, l'EBITDA ressort à 2,6 M€, soit un niveau supérieur à celui de l'ensemble de l'exercice précédent.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant affiche une perte limitée de -0,5 M€. Le résultat opérationnel ressort à -0,4 M€, en très nette amélioration par rapport à celui de l'exercice précédent qui avait été impactée par diverses dépréciations d'actifs.

Les charges financières sont restées globalement contenues en 2020-2021 amenant la perte nette part du groupe à -0,6 M€.

Structure financière préservée – Trésorerie disponible de 4,9 M€

En raison de cette perte nette, les capitaux propres consolidés du Groupe se réduisent à 8,3 M€ au 31 octobre 2021, à comparer à 8,9 M€ à la clôture de l'exercice précédent.

Le Groupe enregistre une bonne conversion en cash de son EBITDA. Les flux générés par l'activité ressortent à 1,3 M€ et autofinancent largement les investissements nets qui s'élèvent à 0,6 M€ sur cet exercice.

La trésorerie disponible a été préservée à 4,9 M€. L'endettement financier brut se réduit à 8,5 M€, intégrant 2,7 M€ de dettes locatives sans impact sur la trésorerie (norme IFRS16 – contrats de location).

Le Groupe rappelle avoir remboursé l'intégralité des annuités de son plan de continuation dont la clôture a été approuvé par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 mai 2021. Le Groupe a procédé, en mai 2021, au remboursement d'une nouvelle annuité de 0,1 M€ sur le plan d'apurement du passif de Collioure.

Perspectives

Le début d'exercice 2021-2022 s'inscrit dans un contexte sanitaire complexe qui perdure : l'évolution de mesures sanitaires contraignantes pour la clientèle, notamment l'instauration du pass-vaccinal, pénalise la fréquentation des casinos qui restent cependant ouverts.

Dans ce cadre, le Groupe conserve l'ensemble des mesures utiles permettant de préserver ses équipes, ses clients et de limiter les conséquences économiques sur ses établissements. Le Groupe s'appuie également sur le savoir-faire éprouvé de son nouvel actionnaire de référence, le Groupe CASIGRANGI (81,2% du capital), pour dynamiser son offre, rationaliser ses investissements et se préparer à recueillir pleinement les fruits de toutes ses actions une fois le contexte totalement normalisé.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

A propos de CASIGRANGI

Le groupe CASIGRANGI exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers du jeux. Le Groupe exploite 3 casinos en propre situés à Granville, Megève et Mimizan. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.