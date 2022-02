Secteur ICB : 40501020 - Casinos et jeux de hasard et d'argent

28/02/2022 - 18:00

Paris, le 28 février 2022 - Société Française de Casinos annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel 2020-2021 (exercice de novembre 2020 à octobre 2021).

Il a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers et est disponible sur le site Internet de la société dans la rubrique Finances – Rapport Financier, à l'adresse suivante : http://www.casinos-sfc.com.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809