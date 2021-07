Secteur ICB : 40501020 - Casinos et jeux de hasard et d'argent

Paris, le 30 juillet 2021 - Les comptes consolidés semestriels 2020-2021 correspondant à la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 29 juillet 2021. Ils ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes qui ont émis leur rapport le 30 juillet 2021. Le rapport financier semestriel a été déposé ce même jour à l'AMF et est consultable sur le site de la société.

Ces comptes semestriels ne sont pas significatifs dans la mesure où aucune activité commerciale n'a pu être réalisée sur le 1er semestre, les casinos étant restés fermés sur toute la période dans le cadre des mesures de restrictions liées à la crise sanitaire Covid-19. Le Groupe s'est attaché à limiter ses pertes durant ce semestre.

L'activité des casinos a pu reprendre au cours du second semestre, à partir du 19 mai 2021, de manière partielle dans un premier temps, puis totalement depuis le 30 juin 2021.

En K€ (Exercice du 01/11 au 31/10) 2019-2020

Consolidé publié 2020-2021

Consolidé publié*

Chiffre d'affaires 7 383 0 Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 6 634 0 Dont Hors-jeux 749 0 Prélèvements (2 173) 0 Chiffre d'affaires net de prélèvements 5 210 0 Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 4 461 0 Dont Hors-jeux 749 0 EBITDA 1 038 (1 144) Résultat opérationnel courant 113 (1 989) Résultat opérationnel 99 (1 885) Coût de l'endettement financier net (22) (51) Autres produits et charges financières (88) (38) Impôts sur Résultat 9 6 Résultat net (2) (1 967) Résultat net part du Groupe (2) (1 967)

Résultats semestriels 2020-2021

Société Française de Casinos n'a comptabilisé aucun chiffre d'affaires au 1er semestre compte tenu de la fermeture administrative de ses établissements dans le cadre de la lutte contre la pandémie mondiale Covid-19.

Face à cette situation inédite, le Groupe s'est attaché à limiter ses coûts dans la mesure du possible. Plus de 93% des effectifs a été placé en « activité partielle » et le Groupe a bénéficié de différentes aides économiques pour un total cumulé de 1,9 M€.

Dans ces conditions, le Groupe a limité sa perte semestrielle d'EBITDA à -1,1 M€ et celle du Résultat Opérationnel Courant à -2,0 M€. Après comptabilisation d'un produit non courant de 0,1 M€, des charges financières et de l'impôt, la perte nette part du groupe semestrielle ressort à -2,0 M€.

Structure financière préservée – Trésorerie disponible de 2,7 M€

En raison de cette perte nette, les capitaux propres consolidés du Groupe se réduisent à 6,9 M€ au 30 avril 2021, à comparer à 8,9 M€ à la clôture de l'exercice précédent.

La trésorerie disponible du Groupe a permis de financer la consommation de trésorerie du semestre qui s'est élevée à 2,3 M€. Au 30 avril 2021, le Groupe disposait encore d'une trésorerie disponible de 2,7 M€.

L'endettement financier brut, qui ressort à 9,2 M€, intègre notamment 2,9 M€ de dettes locatives sans impact sur la trésorerie (norme IFRS16 – contrats de location), 2,9 M€ d'un compte courant consenti par Casigrangi (nouvel actionnaire majoritaire), 1,3 M€ de passifs financiers liés au plan d'apurement du passif du casino de Collioure et 2,0 M€ de Prêts Garantis par l'État (PGE). Le Groupe a choisi de conserver les PGE pour une durée supplémentaire de 5 ans.

Le Groupe rappelle avoir remboursé l'intégralité des annuités de son plan de continuation dont la clôture a été approuvé par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 mai 2021. Le Groupe a procédé, en mai 2021, au remboursement d'une nouvelle annuité de 0,1 M€ sur le plan d'apurement du passif de Collioure

CASIGRANGI, nouvel actionnaire de référence

Le 1er semestre 2021 a été marqué par la prise de contrôle de SFC par la société Casigrangi, qui détient à l'issue de l'Offre Publique d'Achat, réalisée en mai dernier, 81,2% du capital de SFC. Cette évolution marque une nouvelle étape pour SFC, désormais adossé à un groupe de référence solide et ambitieux, qui l'accompagnera durablement dans la reprise de son développement, une fois que le contexte se normalisera pour les casinos.

Perspectives

Les casinos du Groupe ont pu réouvrir à partir du 19 mai 2021. Les réouvertures ont été partielles et concernaient uniquement les machines à sous et jeux électroniques. La reprise totale de l'activité pour l'ensemble des casinos a été effective au 30 juin 2021.

Durant cette période de reprise progressive, le Groupe continue de porter une attention soutenue à la maîtrise de ses charges opérationnelles afin d'optimiser sa performance financière.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

A propos de CASIGRANGI

Le groupe CASIGRANGI exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers du jeux. Le Groupe exploite 3 casinos en propre situés à Granville, Megève et Mimizan. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.