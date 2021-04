Secteur ICB : 40501020 - Casinos et jeux de hasard et d'argent

01/04/2021 - 18:00

Paris, le 01 avril 2021 - Société Française de Casinos publie ses résultats annuels 2019-2020 (exercice de novembre 2019 à octobre 2020). Les comptes consolidés annuels du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 29 mars. Le rapport financier annuel incluant les rapports des commissaires aux comptes est publié également ce jour.

L'exercice 2019-2020 a été marqué par la crise sanitaire Covid-19 qui a contraint le Groupe à fermer ses établissements pendant quasiment 3 mois durant l'exercice, entre mi-mars et mi-juin. Les comptes consolidés 2019-2020 sont le reflet de l'activité des 4 casinos exploités par le Groupe, à Gruissan, Châtel-Guyon, Port la Nouvelle et Collioure.

En K€ (Exercice du 01/11 au 31/10) 18-19

Consolidé publié* 19-20

Consolidé publié*

Chiffre d'affaires 20 387 16 383 Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 18 195 14 869 Dont Hors-jeux 2 192 1 514 Prélèvements (7 373) (5 896) Chiffre d'affaires net de prélèvements 13 014 10 487 Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 10 822 8 973 Dont Hors-jeux 2 192 1 514 EBITDA 2 262 2 443 Résultat opérationnel courant 897 (11 685) Résultat opérationnel 7 017 (14 201) Coût de l'endettement financier net (1 187) (43) Autres produits et charges financières (177) (181) Résultat net d'impôt des activités en cours de cession - - Impôts sur Résultat (721) 115 Résultat net 4 932 (14 309) Résultat net part du Groupe 4 872 4 872

Les comptes présentés ci-dessus ne sont pas comparables dans la mesure où l'exercice 2019-2020 a été impacté par la crise sanitaire et la fermeture administrative des casinos.

Activité 2019-2020 fortement impactée par la crise sanitaire

Société Française de Casinos a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 16,3 M€, en baisse de 4,0 M€. Cette évolution s'explique essentiellement par l'impact des fermetures administratives des casinos, en raison de la pandémie du Covid-19, du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, avec une reprise limitée dans un premier temps aux machines à sous et aux jeux électroniques avant la réouverture complète le 22 juin 2020.

En dehors des périodes de fermeture, l'activité des casinos est restée similaire à celle de l'an dernier confirmant sa forte résilience.

Le produit Net des Jeux (PNJ) ressort à 9,0 M€. Le Hors-jeux ressort à 1,5 M€.

Résultats annuels 2019-2020

L'EBITDA, indicateur opérationnel de création de richesse, ressort à 2,4 M€ en 2019-2020, soit une évolution positive de 0,2 M€, malgré un recul du volume d'affaires de 4,0 M€. Cette performance s'appuie sur la bonne gestion des coûts, sur les différentes aides de l'Etat (dont l'activité partielle) et sur l'impact positif de 0,5 M€ de l'application de la norme IFRS 16 – contrats de location.

L'évolution de la conjoncture économique a conduit le Groupe à réévaluer à la fois le plan d'affaires du Groupe et le taux d'actualisation de 8,3% à 9,7% dans les travaux annuels d'évaluation de l'actif économique pour tenir compte de l'incidence de la crise sanitaire sur les activités. Ces travaux ont abouti à une dépréciation du Goodwill de 11,6M€.

Le résultat opérationnel ressort à -14,2 M€, intégrant une dépréciation exceptionnelle d'actifs à hauteur de 2,4 M€, à la suite d'un changement d'estimation de la politique de la durée d'amortissement.

Après comptabilisation des charges financières et de l'impôt, la perte nette annuelle part du groupe ressort à 14,3 M€.

Trésorerie disponible de 5,3 M€

En raison de cette perte, les capitaux propres consolidés du Groupe se réduisent à 8,9 M€ au 31 octobre 2020, à comparer à 23,3 M€ un an auparavant. Le Groupe enregistre une bonne conversion en cash de son EBITDA. Les flux générés par l'activité ressortent à 1,8 M€ et autofinancent les investissements nets qui s'élèvent à 1,0 M€.

Le plan de continuation de la Société Française de Casinos a été totalement apuré. La dernière échéance a été payée le 20 juillet 2020. Concernant la société CECPAS casino de Collioure, la 4ème échéance de son plan de continuation a été acquittée le 31 mai 2020.

La trésorerie disponible progresse à 5,3 M€. L'endettement financier brut ressort à 9,4 M€, intégrant 3,2 M€ de dettes locatives sans impact sur la trésorerie à la suite à l'application de la norme IFRS16 – contrats de location. Sans cet aspect comptable, l'endettement financier brut serait de 6,2 M€ par rapport au 31 octobre 2019, dont 2,0 M€ de prêts garantis par l'Etat (PGE), 2,9 M€ de dettes en compte courant et un passif échelonné du casino de Collioure pour un montant actualisé de 1,3 M€.

Les éléments susmentionnés conduisent à un endettement financier net de 0,9 M€ hors IFRS 16.

Perspectives

A ce jour, le Groupe est toujours fortement impacté par la crise sanitaire. Compte tenu des mesures de confinement, celui-ci a de nouveau été contraint de fermer ses établissements à compter du 29 octobre 2020 et n'a pour le moment reçu aucune information sur une date de réouverture des casinos.

Dans ce contexte particulier, les charges sont réduites au minimum : loyers, énergies, quote part de charges de personnel hors périmètre de l'activité partielle, honoraires, impôts & taxes fixes. Par conséquent, sans activité, la trésorerie du Groupe diminue à concurrence des charges ci-dessus.

Compte-tenu des informations connues à ce jour et de la position de trésorerie actuelle, la continuité d'exploitation au cours des 12 prochains mois n'est pas menacée. La société reste toutefois soumise aux prochaines décisions gouvernementales qui pourraient impacter négativement sa situation financière au cours des prochains mois.

Prise de contrôle de CASIGRANGI et projet d'OPA

CASIGRANGI a acquis en décembre 2020 75,07% du capital social et des droits de vote de SFC au prix de 1,70 € par action, devenant à cette occasion l'actionnaire de référence du Groupe (cf communiqué du 20 décembre 2020).

CASIGRANGI déposera ce jour, à titre obligatoire, son projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur les actions de SFC, à un prix de 1,70 € par action. Si les conditions sont réunies, CASIGRANGI a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre. Ce projet d'offre reste soumis à l'examen de l'autorité des marchés financiers.

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication Dominique GORTARI

Président Directeur Général

Tél : +33 4 68 75 23 60

[email protected]

Guillaume LE FLOCH

Relations Analystes/Investisseurs

Tél : +33 01 53 67 36 70

[email protected]

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

A propos de CASIGRANGI

Le groupe CASIGRANGI exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers du jeux. Le Groupe exploite 3 casinos en propre situés à Granville, Megève et Mimizan. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

Annexes

La société présente ci-dessous la réconciliation de ses principaux indicateurs d'activités.

Indicateurs d'activités 18-19

Consolidé 19/20

Consolidé

Produit Brut des Jeux (A) 18 195 14 869 Prélèvements (B) (7 373) (5 896) Produit Net des Jeux (A-B) 10 822 8 973 Chiffre d'affaires hors-jeux 2 192 1 514

Composition de l'EBITDA