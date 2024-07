29/07/2024 - 18:00

Communiqué de Presse Paris, 29 juillet 2024 à 18h

Signature d'un accord de développement avec France Télévision

pour la série « Le Petit Voleur d'ombres » de Marc Levy

Paris (France), le 29 juillet 2024 – 18h - SIRIUS MEDIA Group (FR0010812230 - ALSRS), au travers de sa filiale TCC, annonce la signature d'un accord de développement avec France Télévisions pour la série "Le Petit Voleur d'ombres", adaptée des livres à succès de Marc Levy, l'auteur français le plus lu dans le monde.

Cette série de 10 épisodes de 26 minutes chacun, racontera l'histoire touchante et magique d'un jeune garçon capable de parler aux ombres des gens. Grâce à ce don, il découvre les secrets et les désirs les plus profonds de ceux qu'il rencontre, et décide d'utiliser son pouvoir pour les aider. Cette série promet de transporter les jeunes téléspectateurs dans un univers fantastique où l'empathie, l'amitié et la découverte de soi sont au cœur de chaque épisode.

Après la sortie en salle de du film d'animation « Zak et Wowo, la légende de Lendarys », ce partenariat stratégique permet d'étoffer le catalogue jeunesse de Sirius Media. Actuellement connu pour ses productions telles que "Zoé et Milo", diffusée sur France Télévisions, et "Junior, des idées en or", appréciée par les jeunes téléspectateurs sur Gulli, Sirius Media Group renforce ainsi sa position en tant que créateur de contenus diversifiés pour les enfants et les adolescents. La production de cette série animée sera diffusée sur les chaines du groupe France Télévisions.

"Nous sommes ravis de cette collaboration avec France Télévisions afin de donner vie aux personnages des romans de Marc Levy. Cette série s'inscrit dans la continuité de notre volonté de produire des contenus qui stimulent l'imagination et captivent les jeunes spectateurs. ", a déclaré Paul Amsellem, PDG de Sirius Media.

Cet accord de développement devrait être suivi de partenariats internationaux avec des acheteurs et distributeurs à travers le monde, portés par la renommée de Marc Lévy sur de nombreux territoires tels que l'Asie (Japon, Chine, Vietnam), Européens (Espagne, Italie, Allemagne) et Americains (USA, Canada).

RDV à venir

Webinaire – Le 24 septembre 2024 – 18h

Point d'activité sur les récents développements et les perspectives du Groupe

Inscription ici :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aHeRAIwETnC8Z3reNz6V7Q#/registration

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Suivez-nous sur LinkedIn, YouTube, X (ex-twitter) et Instagram