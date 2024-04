09/04/2024 - 18:00

Communiqué de Presse

Paris, 9 avril 2024 à 18h00

SIRIUS MEDIA annonce sa nouvelle feuille de route

Nouveau modèle économique créateur de valeur

Renforcement de la direction au capital du Groupe

Avant-première de Zak et Wowo prévue le 27 avril 2024 à Lille

Paris (France), le 9 avril 2024 – 18h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) a présenté aux investisseurs et actionnaires, lors de son webinaire du 26 mars 2024, les dernières actualités du Groupe, son nouveau business model, le lancement à venir de « Zak et Wowo, la légende de Lendarys » et les perspectives du Groupe.

Internaliser les expertises pour augmenter les revenus et les marges

Le rachat du groupe Triple A/PM SA a permis à SIRIUS MEDIA d'opérer avec succès la réorientation de ses activités en se positionnant sur le marché porteur de la production audiovisuelle.

Comme annoncé[1], le Groupe a décidé d'accélérer l'intégration verticale de plusieurs métiers complémentaires au sein du Groupe. A cet effet, SIRIUS MEDIA est en train de finaliser l'acquisition de la société OONA[2], spécialisée dans la création 2D/3D et les jeux sur mobile s'appuyant sur l'Intelligence Artificielle (IA).

SIRIUS MEDIA intègre désormais l'ensemble de la chaine de la valeur : conception, production, distribution, création de jeux vidéo et marketing des productions du Groupe. L'internalisation de ces métiers permet à SIRIUS MEDIA d'accroître ses revenus, de maîtriser/réduire ses délais de production et d'augmenter ses marges et la qualité de ses productions.

Un modèle économique réinventé

Associé à cette internalisation, le Groupe a également revu son business model afin de créer, pour chaque lancement, un véritable univers de marques autour de ses productions. Ainsi, SIRIUS MEDIA déclinera et exploitera, en propre ou sous licence de marque, ses productions sous forme de mini-séries (vendues aux chaines de TV), de films d'animation (pour des sorties au cinéma), de jeux vidéo (mobile/tablette) et de produits dérivés (peluches, figurines,).

Cette multitude de déclinaisons permettra de créer une forte adhésion du public à la marque et de prolonger la durée d'exploitation de ses productions du Groupe, augmentant par la même occasion la valeur de son catalogue. Ce nouveau modèle économique assurera à SIRIUS MEDIA une génération de revenus sur plusieurs années, notamment en cas de succès.

A travers ce modèle économique, SIRIUS MEDIA diversifie ses sources de revenus et s'affranchit encore plus des plateformes de streaming qui ne représentent déjà que 20% de son chiffre d'affaires.

Renforcement de la direction au capital

SIRIUS MEDIA a réalisé en décembre 2023 une augmentation de capital[3], souscrite par les actionnaires historiques (Paul Amsellem et Robert Kopple), qui a permis de renforcer les fonds propres du Groupe et de réduire son endettement. Depuis, ces mêmes associés ont apporté 1,7 M€ en comptes courants pour accompagner les développements, démontrant ainsi leur confiance dans les perspectives du Groupe. Confirmant cette conviction, Paul Amsellem vient de procéder au rachat d'un bloc d'actions, portant à 34% sa participation au capital[4].

Par ailleurs, le management travaille sur la renégociation de la dette du Groupe (réduction et rééchelonnement) et étudie la mise en place d'un financement obligataire pour financer le BFR et le lancement du film « Zak et Wowo, la légende de Lendarys » (montant limité).

Avant-première en France de « Zak et Wow, la légende de Lendarys » le 27 avril 2024

L'année 2024 sera évidemment marquée par la sortie du film d'animation « Zak et Wowo, La légende de Lendarys » dont l'avant-première en France est prévue le 27 avril 2024 à Lille, en présence des personnalités qui ont prêtées leur voix aux héros. Cet évènement précèdera la première sortie officielle internationale du film qui se déroulera au Mexique, le 30 avril 2024. D'autres avant-premières en France sont prévues (Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris) et de nombreuses opérations de promotion s'échelonneront au cours des mois précédents la sortie nationale officielle du 10 juillet 2024.

Conformément à son modèle économique, SIRIUS MEDIA va lancer, début avril, le jeu vidéo mobile « Zak & Wowo, Shards of lost memory » (Androïd et Apple) où les joueurs incarneront le personnage de Wowo et le feront évoluer dans l'univers du film. Par ailleurs, de nombreux produits dérivés (tee-shirt, peluches, figurines,…) accompagneront la sortie du film et permettront au public de se familiariser avec/d'adopter les personnages du film.

Fort d'un business model réinventé et d'un pipeline d'une dizaine de productions sur les prochaines années, SIRIUS confirme son ambition de créer d'ici 2026 l'un des plus importants groupes media de production d'animation en Europe, intervenant sur l'ensemble de la chaine de valeur.

Retrouvez la vidéo de la conférence en cliquant ici

Le support de la présentation est disponible sur le site de Sirius Media

A propos de SIRIUS MEDIA

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr

[1] Communiqué du 21 février 2024

[2] Communiqué du 18 janvier 2024

[3] Communiqué du 11 décembre 2023

[4] Communiqué du 3 avril 2024