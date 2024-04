03/04/2024 - 18:00

Communiqué de Presse

Paris, 3 avril 2024 à 18h00

SIRIUS MEDIA

Renforcement de la direction au capital de SIRIUS MEDIA

Confiance réaffirmée dans les perspectives du Groupe

Paris (France), le 3 avril 2024 – 18h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) annonce que son Président-Directeur Général, Paul Amsellem, a renforcé sa position au capital de SIRIUS MEDIA en rachetant un bloc de 1 339 588 actions au prix de 0,63 € par action. Cet investissement démontre la confiance de la direction dans les perspectives et le potentiel de développement du Groupe. A la suite de cette opération, Paul Amsellem détient 34 % du capital de Sirius Media et devient par la même occasion l'actionnaire de référence du Groupe.

Paul Amsellem, PDG de Sirius Media, déclare : « Ce rachat d'actions témoigne de ma conviction profonde dans la solidité de notre stratégie commerciale, de notre positionnement sur le marché de l'audiovisuel et de notre capacité à générer une croissance durable à long terme. Je souhaite ainsi réaffirmer mon engagement envers la création de valeur pour nos actionnaires et la pérennité de notre entreprise. Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer à innover, à nous adapter aux évolutions du marché et à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Nous restons, avec l'ensemble des équipes de SIRIUS MEDIA, pleinement engagés à poursuivre notre mission de fournir des produits de qualité. Ensemble, nous sommes déterminés à bâtir un avenir prometteur pour SIRIUS MEDIA. »

A propos de SIRIUS MEDIA

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.