18/01/2024 - 18:30

Communiqué de Presse

Paris, 18 janvier 2024 à 18h30

SIRIUS MEDIA entre en discussion exclusive

avec OONA en vue d'une prise de participation majoritaire

SIRIUS MEDIA annonce être entrée en discussion exclusive avec la société OONA, spécialisée dans la création 2D/3D et les jeux sur mobile, en vue de prendre une participation majoritaire au capital de la société (51 %). Le fondateur et principal actionnaire, Steeve Attali, s'est imposé dans les jeux vidéo, le marketing digital, le développement d'applications mobiles et récemment, dans les studios d'animation.

OONA anciennement Rec'im est une start-up rentable basée à Lyon qui dispose de son propre studio d'animation 2D/3D dont la direction est composée de grands noms de l'industrie. Le studio d'OONA collabore depuis de nombreux mois avec les équipes de Triple A/PM SA sur la conception, le marketing, le merchandising des films d'animation « Zak & Wowo, la légende de Lendarys » dont la sortie est prévue au printemps 2024, et « Urban Jungle ».

Par ailleurs, OONA a réinventé le shopping grâce à la gamification. Son application mobile éponyme permet aux utilisateurs de gagner de l'argent et des cadeaux en jouant à des jeux sur application, tout en bénéficiant d'avantages exclusifs lors de leurs visites et achats dans les magasins partenaires d'OONA. Grâce au partenariat signé avec la néo-banque Revolut, il est possible de transformer les gains de l'application en argent à dépenser dans n'importe quel magasin dans le monde.

Toujours en recherche d'innovation et de créativité, OONA dispose d'un service R&D et d'Intelligence Artificielle (IA) pour accompagner ses activités et prévoit de s'implanter à Paris, Montréal et Dubaï.

La société OONA détient également :

40% de la société Guess What, spécialisée dans le marketing digital, l'identité de marque, la conception graphique, la production vidéo en 2D/3D et les activations expérientielles

spécialisée dans le marketing digital, l'identité de marque, la conception graphique, la production vidéo en 2D/3D et les activations expérientielles 10% de la société Aware Corp : studio spécialisé dans la conception de jeux vidéo sur mobile inspirés par des talents/célébrités qui souhaitent contribuer à de véritables causes caritatives. La société a signé un contrat de licence de 5 ans avec l'acteur Jean-Claude Vandamme pour le développement d'un jeu à son effigie qui mettra en avant ses valeurs fondamentales auprès de sa communauté.

Cette intégration permettra à Sirius Media d'internaliser la production de ses films d'animation et de réduire, par la même occasion, ses coûts opérationnels. Le Groupe pourra également s'appuyer sur les expertises d'OONA et de ses filiales pour développer le merchandising de ses films d'animation (jeu vidéo, visuels de promotion,…). Cette opération confirme la volonté du Groupe de poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée et de développer ses activités à l'international afin de se positionner comme un acteur majeur de l'audiovisuel européen.

La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au cours du 1er trimestre 2024, sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives.

A propos de SIRIUS MEDIA

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.