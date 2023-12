11/12/2023 - 20:05

Communiqué de Presse

Paris, 11 décembre 2023 à 20h

SIRIUS MEDIA

RENFORCEMENT DES CAPITAUX PROPRES

REDUCTION DE LA DETTE

AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE DE 5,6 M€

SIRIUS MEDIA (Euronext Growth - FR0010812230 – ALSRS), annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 5 586 626,73 € souscrite par des actionnaires historiques, E.L. II PROPERTIES TRUST et la société FINANCIERE NEMAPP, afin de renforcer ses capitaux propres, réduire sa dette et accéder à de nouveaux financements pour accompagner les développements futurs.

Le Directeur Général, faisant usage de la subdélégation qui lui a été conférée par le Conseil d'Administration de la Société le 30 octobre 2023, lui-même faisant usage de la délégation de compétence aux termes de la 15ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 29 juin 2023, a décidé le 15 novembre 2023, de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 898 171,50 €, réservée à E.L. II PROPERTIES TRUST et la société FINANCIERE NEMAPP par incorporation des créances.

Au 30 novembre 2023, cette opération s'est traduite par l'émission de 8 981 715 actions nouvelles intégralement souscrites par E.L. II PROPERTIES TRUST et par la société FINANCIERE NEMAPP.

Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et ont été admises aux négociations sur Euronext Growth Paris le 8 décembre 2023, sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010812230.

A l'issue de cette opération, le capital social de SIRIUS MEDIA s'élève à 2.900.498,60€ divisé en 29.004.986 actions d'une valeur nominale de 0,10 €, cotées sur le marché Euronext Growth Paris.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est intervenu à la fin de la première semaine de décembre 2023.

Cette opération permet à la société SIRIUS MEDIA de renforcer ses fonds propres tout en réduisant son endettement financier. Ainsi, l'amélioration de sa situation bilantielle offre à SIRIUS MEDIA la possibilité d'envisager de nouveaux financements bancaires ainsi que l'entrée de partenaires industriels pour accompagner la croissance du Groupe.

A propos de SIRIUS MEDIA

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.