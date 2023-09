28/09/2023 - 18:00

Communiqué de Presse

Paris, 28 septembre 2023 à 18h

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2023 DE 14,2 M€ : + 124 %

CHANGEMENT DE DIMENSION ET DE STRATEGIE CONFIRMÉ

(en K€)

Chiffres non audités S1 2023 S1 2022 Publicité 137 / Post-Production 519 / Productions et développements 12 823 / Catalogue et autres produits 672 / Activité historique 84 6 358 Chiffre d'affaires 14 235 6 358 Subventions 1 116 / Total chiffre d'affaires et subventions 14 351 6 358 Produits opérationnels courants (dont CIA2) 1 085 / Total produits d'exploitation 15 436 6 358

Ensemble des subventions (productions et catalogue) Estimation du Crédit d'Impôt Audiovisuel

SIRIUS MEDIA (ex-Metadvertise) réalise un très bon premier semestre, porté par l'intégration du groupe Triple A/PM SA, et totalise un chiffre d'affaires de 14,2 M€ contre 6,4 M€ l'an passé, soit une progression de 124 %. Ce chiffre d'affaires semestriel intègre 84 K€ issus du contrat de conseil avec Azerion et surtout le chiffre d'affaires de l'exercice de sa filiale Triple A/PM SA pour 14,2 M€, comprenant les premiers revenus issus du film d'animation « Urban Jungle », produit en partenariat avec le sculpteur Richard Orlinski. Cette progression du chiffre d'affaires devrait s'accompagner d'une amélioration significative des ratios de rentabilité de SIRIUS MEDIA.

Ce premier semestre acte le changement de dimension du Groupe, matérialisé par sa nouvelle dénomination approuvée par l'Assemblée Générale du 29 juin dernier. SIRIUS MEDIA entame une nouvelle trajectoire de développement dans le domaine de la production audiovisuelle. Sur la période, PM SA a renforcé ses accords de distribution pour son film d'animation « Lendarys », co-produit avec la société canadienne Caramel Films (producteur du blockbuster « Ballerina »), et signé de nouveaux contrats lui permettant d'étendre la distribution de son film à une quinzaine de nouveaux pays. Ainsi, « Lendarys », sera distribué dès sa sortie dans plus de 25 pays dans le monde. Le Groupe travaille actuellement sur la stratégie de lancement de son film afin de lui garantir une diffusion en salle la plus large et optimale possible, à l'image de ce que peuvent faire les grosses productions de films d'animation telles que Disney.

« Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 est conforme à nos attentes et démontre notre capacité à créer de la valeur pour nos actionnaires. Les ratios de rentabilité devraient être supérieurs à nos anticipations en raison d'un gros travail de restructuration et d'optimisation des coûts réalisé par nos équipes. Nous confirmons le lancement marketing de Lendarys au 4ème trimestre 2023 et sa sortie mondiale en salle début 2024. L'intérêt croissant pour SIRIUS MEDIA démontre la pertinence de notre positionnement et de notre nouvelle stratégie. Le lancement prochain de Lendarys et la poursuite de notre stratégie d'acquisition devraient confirmer cette tendance. » déclare Paul Amsellem, Président de SIRIUS MEDIA.

Le Groupe bénéficie d'actifs solides, d'une situation financière saine et d'une feuille de route claire avec la sortie en salle de 3 films d'animations d'ici 2026. Il rappelle qu'il n'existe aucun mode de financement dilutif, de type obligations convertibles en actions avec Bons de souscription en actions (OCABSA), et qu'il n'a pas l'intention de faire usage de ces derniers pour financer ses développements.

Bénéficiant d'un solide portefeuille de films d'animation, le Groupe est désormais positionné sur un marché en croissance, porté par une demande soutenue des chaines hertziennes et des plateformes de streaming en recherche de contenus. Fort de ce repositionnement réussi, le Groupe va poursuivre sa structuration et réaliser des acquisitions ciblées afin de devenir un acteur majeur de l'audiovisuel Européen.

A propos de SIRIUS MEDIA (ex- Metadvertise )

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.