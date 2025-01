20/01/2025 - 07:30

La Plaine Saint Denis, France, le 20 janvier 2025 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, dément les rumeurs de départ parues dans la presse de son directeur général délégué, François de Castelnau. Ce dernier est totalement engagé aux côtés de David Dayan et de l'ensemble des équipes, qu'il accompagne depuis plus de cinq ans.

Fondé en 2006, Showroomprivé est un pionnier français du e-commerce, spécialisé dans la vente événementielle de produits de marque à prix réduits. Le Groupe est aujourd'hui présent en France et dans six autres pays. Celui-ci, co-fondé et dirigé par David DAYAN, a réalisé plus d'un milliard d'euros de volume d'affaires en 2023 et emploie 1100 collaborateurs.

Au travers de ses trois sites (Showroomprivé, Beauté privée et The Bradery), le Groupe propose des ventes éphémères offrant des réductions importantes sur des articles de marques de mode, beauté, décoration, voyages & loisirs à ses 21 millions de membres. Le Groupe accompagne 3 000 marques partenaires dans leurs stratégies d'écoulement de stocks, de visibilité et de croissance digitales au travers de ses différents services.

Showroomprivé est coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP).

