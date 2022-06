14/06/2022 - 07:55

Showroomprivé inaugure un espace privilégié sur son site à destination des marques premium. Avec l'ambition de digitaliser l'expérience client des outlets physiques, le Village proposera aux meilleurs membres de Showroomprivé une offre premium permanente à des prix accessibles.

Le Village, un outlet virtuel sur-mesure

Il y a 15 ans, Showroomprivé émergeait comme un pionnier du e-commerce français en s'attaquant à la digitalisation des magasins de déstockage. Aujourd'hui, le Groupe poursuit ce mouvement en ajoutant un espace dédié, premium, qui digitalise l'expérience des villages outlets et offre le meilleur du premium à des prix abordables à ses membres.

Baptisé Le Village, ce nouvel univers propose ainsi plusieurs espaces sur-mesure dédiés à la mode féminine et masculine, aux créateurs, aux marques lifestyle, aux accessoires de mode, aux bijoux, à la beauté, à la maison et aux kids. Au sein de chacune de ces « avenues », les membres peuvent trouver une offre permanente de produits premium avec une décote.

La poursuite d'une stratégie de montée en gamme au service des marques

Avec ses deux millions de visiteurs par jour, la plateforme de Showroomprivé donne l'opportunité aux marques partenaires de toucher une cible qui affectionne les belles marques et qui aime acheter sur internet.

En complément des ventes événementielles réalisées quotidiennement sur le site, le Village constitue un espace privilégié qui permet aux marques de déployer leurs univers sous de nouveaux formats adaptés à leurs besoins. Elles peuvent ainsi créer du contenu sur-mesure pour raconter leur histoire, de manière temporaire ou pérenne, tout en accélérant le développement de leur chiffre d'affaires en ligne.

Le Groupe, via SRP Media, sa régie e-retail media et data, mettra la segmentation des données au service des marques partenaires et leur proposera un ciblage toujours plus performant sur le segment premium. En développant une granularité plus forte dans le parcours client, Showroomprivé cherche ainsi à toucher une cible complémentaire à celle de The Bradery dans le secteur du premium et du luxe accessible et continue à renforcer sa position sur ce segment.

David Dayan, Co-fondateur et Président Directeur-Général de Showroomprivé déclare : « Dans la continuité de notre stratégie de premiumisation, ce nouveau développement nous permet de proposer à nos membres d'accéder à une offre permanente et accessible sur le segment haut de gamme. Pour les marques, cet espace dédié est un canal complémentaire qui leur permet de déployer pleinement leurs univers et renforcer leur présence auprès d'une audience ciblée. Après le rachat de The Bradery, le lancement du Village est une nouvelle étape de la concrétisation de notre ambition : être la référence du smart shopping, en accélérant la digitalisation des marques et en promouvant une consommation accessible et durable ».

A PROPOS DE SHOWROOMPRIVE.COM

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2021 un volume d'affaires brut TTC1 de près d'1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 724 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, co-fondateur, et emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'informations : https://showroomprivegroup.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/436699

CONTACTS

TADDEO

Wandrille Clermontel

+ 33 6 58 53 45 91

[email protected]