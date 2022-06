01/06/2022 - 17:50

La Plaine Saint Denis, le 1er juin 2022 – Les actionnaires de la société SRP Groupe sont invités à participer à son assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le mercredi 22 juin 2022 à 10 heures, 1 impasse du Pilier, 93210 La Plaine Saint-Denis.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) n°57 du 13 mai 2022 et peut être consulté sur le site Internet de la Société, www.showroomprivegroup.com (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblée Générale »).

L'avis de convocation correspondant sera publié le 3 juin 2022 au BALO n°66 et paraitra en ligne sur le site du journal d'annonces légales « Publicateur Légal / Vie Judiciaire - Ouest-France.fr ». Cet avis de convocation sera également consultable sur le site Internet de la Société, www.showroomprivegroup.com (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblée Générale »).

Les actionnaires au nominatif recevront le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration directement avec leur convocation. Les actionnaires au porteur devront adresser une demande auprès de leur intermédiaire financier aux fins de l'obtenir.

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale, prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, sont disponibles, dès ce jour, sur le site internet de la Société, www.showroomprivegroup.com (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblée Générale »).

Un amendement au Document d'Enregistrement Universel 2021, corrigeant une erreur présente dans le Document d'Enregistrement Universel 2021 mis à disposition le 28 avril 2022, a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 31 mai 2022.

Cet amendement est également mis à disposition ce jour sur le site internet de la Société, www.showroomprivegroup.com (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblée Générale » et onglet « Information réglementée »).

Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale, prévus à l'article R. 225-83 du Code de commerce, sont par ailleurs tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse suivante : 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France.

Tout actionnaire au nominatif peut, jusqu'au 17 juin 2022, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée sur le site Internet de la Société www.showroomprivegroup.com (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblée Générale »), qui sera mise à jour chaque fois que nécessaire.

À PROPOS DE SHOWROOMPRIVE

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2021 un volume d'affaires brut TTC[1] de près d'1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 724 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, cofondateur, et emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'information : https://showroomprivegroup.com

CONTACTS

Showroomprivé

Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs

[email protected] Taddeo

+33 6 58 53 45 91

[email protected]

[1] Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus