06/01/2022 - 18:20

COMMUNIQUÉ

6 JANVIER 2022

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

La Plaine Saint Denis, le 6 janvier 2022 – Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne à destination de la Digital Woman, publie ce jour le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par SRP GROUPE à ODDO BHF SCA, à la date du 31 décembre 2021, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

162.891 titres

203.631 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, le 20 mai 2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

172.558 titres

146.195 euros

Sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ont été exécutées :

1.121 transactions à l'achat

990 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

799.105 titres et 2.086.036 euros à l'achat

751.525 titres et 1.994.437 euros à la vente

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2020 un volume d'affaires brut TTC de plus de 962 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 698 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

