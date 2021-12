17/12/2021 - 19:35

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 décembre 2021

SHOWROOMPRIVÉ renforce sa structure financiere

signature d'un financement structuré de 70 M€ pour Refinancer la dette existante et disposer de nouvelles ressources financières

La Plaine Saint Denis, le 17 décembre 2021 – Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne à destination de la Digital Woman, annonce avoir obtenu l'accord de ses partenaires bancaires pour la mise en place d'un financement structuré « Sustainability-linked syndicated facilities » d'un montant de 70 M€, qui vise à refinancer l'intégralité de la dette bancaire de 63 M€ issue du protocole signé le 29 avril 2020 et à renforcer les moyens financiers du Groupe.

Cette opération met un terme à la période de conciliation et témoigne de la nouvelle dynamique rentable du Groupe. Elle va permettre de retrouver plus de flexibilité pour la mise en œuvre de nouveaux projets créateurs de valeur.

Ce Sustainability-linked syndicated facilities comprend une tranche de crédit amortissable pour 50 M€ et une tranche de crédit à tirage (G&A Facility) d'un montant maximum de 20 M€. Ces dettes bancaires ont une maturité à échéance décembre 2026.

Le financement intègre un mécanisme de réduction du coût du financement lié à l'atteinte par le Groupe de deux critères ESG.

Cet accord, signé ce jour 17 décembre 2021, a été conclu avec Caisse d'Epargne en qualité de coordinateur des financements et coordinateur ESG, avec un pool bancaire de 3 établissements (CAIDF (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France), BNP Paribas, Société Générale) déjà partenaires et qui renouvellent à cette occasion leur confiance dans les perspectives du Groupe.

Rejoignez le Cercle des Actionnaires Showroomprivé et bénéficiez d'avantages exclusifs



EN CLIQUANT ICI

Prochaines informations

Résultats annuels le 10 mars 2022

À propos de showroomprive.com

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2020 un volume d'affaires brut TTC[1] de plus de 962 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 698 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé ACTUS finance & communication Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs [email protected] [email protected] +33 1 53 67 36 94 Priscilla Le Minter, Communication Manon Clairet, Relations Presse [email protected] [email protected] +33 1 76 21 50 16 +33 1 53 67 36 73

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 3 du document d'enregistrement universel de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément.