COMMUNIQUÉ DE PRESSE

21 octobre 2021

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE SHOWROOMPRIVÉ

La Plaine Saint Denis, le 21 octobre 2021 – Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne à destination de la Digital Woman, annonce une évolution de sa gouvernance et de son organisation managériale qui sera effective au 1er janvier 2022.

Cette réorganisation managériale fait suite à la mise en place d'un Comité exécutif élargi en soutien de la Direction Générale. Ce Comex a largement participé aux succès du plan de performance 2018-2020 et au redressement rapide du Groupe qui est aujourd'hui finalisé.

Dans ce contexte, Thierry Petit, co-fondateur du Groupe a décidé, pour se consacrer à des projets personnels, de mettre fin à ses fonctions opérationnelles au 31 décembre 2021. Thierry Petit restera engagé en tant qu'administrateur et a été nommé Vice-Président du Conseil d'administration. À ce titre, il continuera d'apporter au Groupe sa vision stratégique et sa grande connaissance du secteur. Il reste également un actionnaire de référence au sein du sous-concert existant entre les fondateurs du Groupe.

David Dayan, co-fondateur du Groupe avec Thierry Petit, conservera ses fonctions de Président-Directeur Général du Groupe et François de Castelnau, actuel Directeur Général Finances deviendra Directeur Général Délégué au 1er janvier 2022.

Thierry Petit déclare « Je suis très fier du chemin parcouru par Showroomprivé au cours de ces 15 années, aux côtés de David et de nos équipes, qui est devenu un acteur de référence de l'e-commerce en France. C'est une décision murement réfléchie, prise en confiance et en proximité avec David. Le Groupe est entre de très bonnes mains sur le plan opérationnel. David, François et le Comex pourront notamment s'appuyer sur des équipes qui ont prouvé au cours des deux dernières années leurs capacités à mener ensemble le développement pérenne du Groupe. Showroomprivé dispose aujourd'hui d'une structure financière solide et est entré dans une nouvelle dynamique de croissance rentable sur le long terme. C'est donc le bon moment pour moi de me consacrer à des projets personnels et aux activités que je mène déjà en parallèle. Je suis très confiant dans la poursuite et l'exécution de notre plan de marche, de même que dans la capacité du Groupe à relever les enjeux de demain. Je reste bien entendu impliqué dans les décisions stratégiques en tant que Vice-Président du Conseil d'Administration et par ma position d'actionnaire de référence. »

David Dayan ajoute : « c'est une nouvelle étape pour Showroomprivé même si Thierry restera fortement engagé au niveau du Conseil d'Administration et en tant qu'actionnaire de référence. Je tiens à le remercier pour ces 15 années passées ensemble au quotidien, où nous sommes passés d'une start-up, à un des sites français d'e-commerce les plus visités. Je suis pleinement mobilisé pour poursuivre le développement du Groupe. François de Castelnau me rejoint à la Direction Générale, une décision qui s'est imposée naturellement tellement François s'est impliqué avec succès dans le redressement et la nouvelle dynamique du Groupe depuis son arrivée en 2019. François a déjà occupé des fonctions de Direction Générale lors de ses précédentes expériences et s'appuiera sur un Comex expérimenté et renouvelé. Nous partageons la même vision stratégique et sommes convaincus que le Groupe dispose de tous les atouts pour poursuivre son développement dans la durée. »

François de Castelnau conclut « Je suis très fier de cette nomination en tant que Directeur Général Délégué et je remercie le Conseil d'administration, particulièrement David et Thierry, de leur confiance. Depuis mon arrivée en 2019, j'ai pu constater la formidable énergie interne du Groupe qui a su, dans un contexte difficile, évoluer, relancer sa dynamique et faire preuve d'une grande résilience avec une situation financière assainie. C'est sur ces atouts que nous allons pouvoir continuer à nous appuyer au cours des prochaines années. Nous avons des parts de marché à prendre, des clients à satisfaire tous les jours et nous allons encore renforcer nos relations avec les marques partenaires. Pour répondre à ces enjeux, le Groupe est désormais bien organisé et dispose d'actifs agiles et puissants. Toute l'équipe du Comité exécutif est aujourd'hui engagée dans la poursuite de nos actions d'efficacité et la réalisation de notre feuille de route qui vise à renforcer et accroître nos positions tout en créant de la valeur. »

