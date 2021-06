17/06/2021 - 18:40

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 juin 2021

Showroomprivé rembourse l'intégralité de son PGE

La Plaine Saint Denis, le 17 juin 2021 – Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne à destination de la Digital Woman, annonce le remboursement de la totalité de son Prêt Garanti par l'État (PGE), d'un montant de 35 M€.

Les résultats 2020 portés par le succès du Plan Performance et la trajectoire de retour à la croissance rentable confirmée au premier trimestre 2021 (voir communiqué du 28 avril 2021) ont permis de renforcer considérablement la structure financière du Groupe.

Ainsi, confiant dans ses perspectives, le Groupe a pris la décision de rembourser le PGE en date du 15 juin 2021 auprès de la CAIDF (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France). Cette opération, sans impact sur la trésorerie nette, permettra au Groupe d'optimiser de facto le coût de son financement.

Prochaines informations



Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 28 juin 2021

À propos de showroomprive.com

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2020 un volume d'affaires brut TTC[1] de plus de 962 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 698 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé ACTUS finance & communication Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs [email protected] [email protected] +33 1 53 67 36 94 Priscilla Le Minter, Communication Manon Clairet, Relations Presse [email protected] [email protected] +33 1 76 21 50 16 +33 1 53 67 36 73

[1] Le volume d'affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus