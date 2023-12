21/12/2023 - 17:45

Le Groupe boucle avec succès son refinancement et conforte sa solidité financière

Refinancement de la dette de 130 millions d'euros

Ligne de crédit complémentaire disponible de 60 millions d'euros

Pool bancaire très diversifié incluant des banques européennes et américaines

Une des rares opérations EuroPP de l'année

Le groupe SES-imagotag[1] est heureux d'annoncer le succès du refinancement de sa dette financière à travers :

la mise en place avec un large pool bancaire international d'un crédit bancaire pour un total de 150 millions d'euros, composé (i) d'un crédit à terme amortissable de 90 millions d'euros, destiné notamment à refinancer le prêt relais souscrit pour l'acquisition des sociétés In The Memory et Belive et (ii) d'une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 60 millions d'euros, destinée à financer les besoins généraux du Groupe, et

l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 40 millions d'euros, à échéance 2030, sous forme de placement privé Euro PP, destiné à refinancer l'emprunt obligataire existant de 40 millions d'euros arrivant à échéance fin décembre 2023.

Au soutien de sa stratégie de développement durable ambitieuse, ces nouveaux financements intègrent des critères liés à la performance ESG du Groupe. Le Groupe bénéficiera ainsi d'un ajustement de la marge en fonction de l'atteinte ou non des objectifs fixés sur trois indicateurs clés de performance?:

la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 & 2 d'une part, et la réduction de l'intensité des émissions du scope 3 par unité de valeur ajoutée d'autre part?;

le nombre d'étiquettes électroniques recyclées par le Groupe ;

la proportion de femmes managers, conforme à l'objectif de parité de leadership fixé par SES-imagotag.

Ces opérations renforcent la structure financière du Groupe en le dotant de moyens permettant de consolider le financement de son plan stratégique VUSION '27 tout en étendant la maturité de sa dette.

BNP Paribas et Natixis CIB sont intervenus en tant que Coordinateurs et Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre. Le pool bancaire regroupe Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque CIC Nord Ouest, BBVA S.A, Paris Branch. BNP Paribas, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, Crédit Lyonnais, Erste Group Bank A.G., J.P. Morgan SE, Natixis CIB et Société Générale. Natixis CIB agissait également en tant qu'Agent de la Documentation, Coordinateur ESG et Agent de la Facilité.

Dans le cadre de l'émission obligataire, Natixis CIB agissait en tant qu'Agent Placeur et co-Coordinateur ESG.

Le Groupe se félicite d'avoir obtenu la confiance de nouveaux partenaires bancaires de premier ordre, et d'être un des rares émetteurs à avoir réussi à mettre en place un nouvel EuroPP en 2023.

A propos de SES-imagotag et la plateforme VUSION

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2023 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie du SBF 120.

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

[1] Dont la dénomination commerciale deviendra VusionGroup en janvier 2024.