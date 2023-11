28/11/2023 - 07:30

Partenaire de Tech for Retail 2023, SES-imagotag présente à Paris ses

dernières innovations et des cas clients à l'occasion de 3 conférences

------------

Avec la signature du déploiement d'une grande enseigne de commerce non-alimentaire française, SES-imagotag franchit le cap symbolique des 50 grandes enseignes clientes en France.

Sur les 24 derniers mois, SES-imagotag a conclu 10 nouveaux contrats avec des enseignes majeures dans les secteurs alimentaire et non-alimentaire.

Grâce à cette forte dynamique commerciale, le parc installé atteint désormais 9 000 magasins en France et devrait dépasser le cap des 10 000 points de vente dans les mois à venir, avec notamment le déploiement rapide d'un leader du discount alimentaire.

Pour SES-imagotag, N°1 mondial des solutions digitales et IoT pour le commerce physique, qui compte mondialement plus de 350 groupes et enseignes clients et plus de 35 000 magasins installés, la France représente encore le premier parc installé et le 3ème marché en matière de chiffres d'affaires après l'Allemagne et les Etats-Unis.

Une forte progression en France tirée par l'innovation et la R&D

L'activité de SES-imagotag connait une forte croissance en France, son marché historique, et cette dynamique s'explique notamment parce que la France est souvent le premier bénéficiaire des efforts importants du Groupe en matière de R&D (5% du chiffre d'affaires et 30% des effectifs), les nombreuses innovations aux produits y étant le plus souvent testées et lancées en priorité. Ainsi par exemple, la France est à la pointe mondiale en matière de vision par ordinateur et intelligence artificielle (CV/AI) car au-delà des 9 000 magasins dotés d'étiquettes électroniques, SES-imagotag compte des dizaines de milliers de micro-caméras analysant en temps réel les planogrammes et la disponibilité de plus de quatre millions de références produits.

De même, grâce à la Division In the Memory, plus de 12 millions de transactions et tickets de caisse sont analysés chaque jour en France, soit environ 4,5 milliards sur une année. Ces données permettent aux enseignes et aux marques de piloter leur performance opérationnelle par la data, afin de mieux comprendre l'impact de leurs promotions, campagnes et assortiments dans les points de vente.

Au total la France est, parmi les plus de 60 pays où SES-imagotag opère, le pays le plus avancé en matière de pénétration des services et solutions hors ESL du Groupe.

L'innovation, thème central de la présence de SES-imagotag à Tech For Retail 2023

Pour la 3e année consécutive, SES-imagotag est un partenaire majeur de Tech for Retail, le salon européen des innovations technologiques et éco-responsables pour le commerce.

Pour illustrer le thème de cette année, IoT, IA et Data pour un commerce performant et une collaboration efficace entre commerçants et industriels, SES-imagotag prendra la parole lors de trois conférences :

Conférence plénière : La data au service de la collaboration avec les industriels

Avec Arthur Caron, Directeur Supply Chain de Monoprix ; Dine Rabehi, Managing Director Services digital et Data de RelevanC / Groupe Casino ; Maxime Brunet, Co-Fondateur de In the Memory (Groupe SES-imagotag) et animée par Mike Hadjadj, Fondateur de I Love Retail

Mardi 28 novembre – 14h20 – Salle plénière

Atelier Collaboration Data : de l'idée à la mesure

Avec Emmanuel Malkor, Directeur Collaboration Data de Carrefour et Clément Galeron, Directeur Conseil de In the Memory (Groupe SES-imagotag)

Mercredi 29 novembre – 11h30 – Salle 1

Atelier HMarket : IoT et IA au service de l'amélioration continue de la supply chain

Avec Rachid Zeddam, Senior Supply Chain Manager de HMarket et David Borakovic, Directeur Captana EMEA de SES-imagotag

À cette occasion, le Groupe présentera également sur son stand C25 plusieurs innovations IoT & Data :

AI for Fresh , innovation technologique pour le pilotage des rayons frais traditionnels par intelligence artificielle (fraîcheur des produits, ruptures et tenue des rayons)

, innovation technologique pour le pilotage des rayons frais traditionnels par intelligence artificielle (fraîcheur des produits, ruptures et tenue des rayons) Digital Shelf Talker , nouvelle génération d'écrans E-paper couleur, sans fil et très basse consommation, connectés à une plateforme cloud de gestion des campagnes publicitaires et promotionnelles et de mesure de performance

, nouvelle génération d'écrans E-paper couleur, sans fil et très basse consommation, connectés à une plateforme cloud de gestion des campagnes publicitaires et promotionnelles et de mesure de performance MemoryOSA360, une solution issue de la coopération entre Memory et Captana, permettant d'exploiter un périmètre de données d'une ampleur inédite (tickets de caisse, carte de fidélité, logistique, données réelles issues des caméras en rayon) afin d'analyser la performance, les ruptures et d'élaborer des prévisions de grande qualité, et permettre une meilleure collaboration entre commerçants et industriels.

À propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

Contacts presse :