07/11/2023 - 18:00

Déclaration des transactions sur actions propres

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, SES-imagotag déclare ci-après les achats d'actions propres réalisés du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 14ème résolution l'assemblée générale des actionnaires de SES-imagotag du 23 juin 2023 et annoncé le 30 octobre 2023 :

Présentation agrégée par jour et par marché :

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code de l'identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions en Euro Code identifiant marché SES-imagotag 30/10/2023 FR0010282822 6 015 89,8127 XPAR SES-imagotag 30/10/2023 FR0010282822 1 363 89,6916 CEUX SES-imagotag 30/10/2023 FR0010282822 440 89,5248 TQEX SES-imagotag 30/10/2023 FR0010282822 277 89,5386 AQEU SES-imagotag 31/10/2023 FR0010282822 6 454 92,6031 XPAR SES-imagotag 31/10/2023 FR0010282822 1 556 92,7903 CEUX SES-imagotag 31/10/2023 FR0010282822 469 92,8832 TQEX SES-imagotag 31/10/2023 FR0010282822 318 92,7437 AQEU SES-imagotag 01/11/2023 FR0010282822 6 688 95,5882 XPAR SES-imagotag 01/11/2023 FR0010282822 1 724 96,1432 CEUX SES-imagotag 01/11/2023 FR0010282822 502 95,7610 TQEX SES-imagotag 01/11/2023 FR0010282822 328 95,8171 AQEU SES-imagotag 02/11/2023 FR0010282822 4 758 101,3967 XPAR SES-imagotag 02/11/2023 FR0010282822 1 079 101,6114 CEUX SES-imagotag 02/11/2023 FR0010282822 194 102,1340 TQEX SES-imagotag 02/11/2023 FR0010282822 215 102,1163 AQEU SES-imagotag 03/11/2023 FR0010282822 2 858 103,8659 XPAR SES-imagotag 03/11/2023 FR0010282822 678 103,8357 CEUX SES-imagotag 03/11/2023 FR0010282822 191 103,7550 TQEX SES-imagotag 03/11/2023 FR0010282822 217 104,0065 AQEU

Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions en Euro Total 36 324 95,5235

Présentation détaillée des transactions

La présentation détaillée des transactions susvisées figure dans les pages suivantes de la présente communication.

A propos de SES-imagotag et la plateforme VUSION

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie du SBF 120.

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

