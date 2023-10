26/10/2023 - 17:45

SES-imagotag :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023

CA 3 eme trimestre : 182 M€ (stable par rapport au CA record du T3 2022)

CA 9 mois : 563 M€ en croissance de +20% par rapport à la même période de 2022

Prises de commandes T3 : 192 M€ (+18% sur un an) ; 710 M€ sur 9 mois (+30%)

Chiffre d'affaires VAS [1] du T3 : 27 M€ soit 14,8% du CA total ; 80 M€ sur 9 mois soit 14,2% du CA total

Dernier trimestre attendu en forte croissance à un plus haut d'environ 240 M€, conforme à l'objectif annuel de 800 M€, avec une poursuite de l'amélioration de la rentabilité

Chiffre d'affaires en M€ EMEA Reste du Monde Total T3 2023 156,2 26,4 182,5 T3 2022 138,3 43,5 181,8 Variation (en %) +12,9% -39,4% +0,4% 9 mois 2023 473,9 89,3 563,2 9 mois 2022 359,6 108,1 467,7 Variation (en %) +31,8% -17,4% +20,4% 12-mois glissants 2023 601,0 115,4 716,4 12-mois glissants 2022 457,2 143,1 600,3 Variations (en %) +31,5% -19,4% +19,3%

Thierry Gadou, Président – Directeur général du groupe SES-imagotag commente : « Les ventes du 3 ème trimestre sont en ligne avec nos attentes, malgré un contexte économique difficile, et surpassent même légèrement le record du T3 2022 qui avait inscrit une croissance de +108%. Sur les 9 premiers mois de l'année, notre croissance est de + 20% et, comme déjà annoncé, va s'accélérer fortement au 4ème trimestre pour atteindre près de +30% sur l'ensemble de l'année 2023, conformément à nos objectifs. Le chiffre d'affaires record attendu au 4ème trimestre s'appuie sur un solide carnet de commandes notamment aux Etats-Unis. Le Chiffre d'affaires logiciel, services et solutions hors ESL (VAS) continue aussi de progresser, et atteint 80 M€ sur 9 mois. Sur le plan commercial, les nouvelles prises de commandes toujours très dynamiques au cours du 3ème trimestre, permettent déjà d‘atteindre une croissance de +30% sur 9 mois. Elles laissent prévoir une nouvelle année de fort développement en 2024. Mais le score dont nous sommes le plus fier chez SES-imagotag est la note de satisfaction de nos clients. Elle a encore progressé et atteint un NPS de 65. Je tiens à remercier tout particulièrement nos clients pour leur confiance et les équipes de SES-imagotag pour leur engagement constant . »

Chiffre d'affaires stable par rapport au record atteint en Q3 2022

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 s'établit à 182,5 M€ (+0,4%), soit une activité stable par rapport au chiffre d'affaires record du T3 2022 (+108% vs. T3 2021). Compte tenu du calendrier des déploiements, et comme déjà mentionné, le CA attendu au second semestre est plus concentré sur le 4ème trimestre. Il s'agit cependant du meilleur 3ème trimestre du Groupe historiquement.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2023, le chiffre d'affaires s'établit à 563,2 M€, en progression de +20% par rapport à l'année précédente. Sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires augmente de +19% et atteint 716,4 M€.

La conjoncture économique mondiale reste particulièrement difficile pour le commerce, du fait d'une forte inflation, de volumes de consommation en baisse et de marges sous forte pression.

Malgré ce contexte, les prises de commandes sur 9 mois s'élèvent à 710 M€, soit une croissance de +30% sur un an car les investissements de digitalisation des magasins sont toujours stratégiques pour les commerçants.

Prises de commandes en M€ 2023 2022 Variation en % 9 mois 710,0 547,0 +29,8% 12 mois glissants 848,0 700,3 +21,1%

Dynamique commerciale par région

Le chiffre d'affaires de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) s'élève à 156,2 M€ au troisième trimestre 2023 soit une progression de +13% par rapport à la croissance record de 122% enregistrée au T3 2022. Sur la période de 9 mois, les ventes en EMEA s'élèvent à 473,9 M€, soit une hausse de +32%. La croissance sur la zone a été principalement tirée par les ventes en zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), la France et l'Italie.

Le chiffre d'affaires de la région Amériques et Asie-Pacifique au troisième trimestre 2023 atteint

26,4 M€, en baisse de -39 % par rapport à la même période de l'année précédente. Sur 9 mois de 2023, les ventes s'élèvent à 89,3 M€ (-17%). Les plannings de livraison liés à la forte dynamique aux Etats-Unis sont concentrés au 4ème trimestre. Sur l'ensemble de l'année la zone hors Europe sera donc également en croissance substantielle.

Logiciels, Services and et Solutions hors ESL (VAS)

Le chiffre d'affaires de VAS au troisième trimestre 2023 s'élève à 27 M€, soit 14,8% du chiffre d'affaires de la période. Pour les 9 premiers mois de l'année 2023, les ventes de VAS s'élèvent à 80 M€ (+11%), soit un ratio de 14,2% du chiffre d'affaires depuis le début de l'année.

Comme annoncé précédemment et dû au contexte économique difficile, les commerçants ont parfois ralenti ou reporté certains projets de nouvelles solutions, ce qui s'est ressenti dans une moindre progression des ventes de services.

Toutefois la part récurrente du chiffre d'affaires VAS, toujours minoritaire dans le total du CA VAS, a continué de croître fortement. En particulier la plateforme Cloud du Groupe continue de croître fortement, avec plus de 15 500 magasins et 72 millions d'étiquettes électroniques connectées dans le Cloud à fin septembre, en hausse respectivement de +49% et +44% par rapport au 31/12/2022.

Ce second semestre est consacré aux travaux d'intégration et de synergies entre Captana, Belive, Memory et Pulse, avec notamment le développement de solutions collaboratives appliquant IA et algorithmes sur un périmètre Data très large combinant données de caisses, de prix, et d'analyse des rayons par Captana (assortiments/planogrammes/ruptures). La couverture des rayons est en cours d'extension à tous les produits frais, fruits et légumes, boulangerie, poissonnerie, boucherie, etc., des rayons dont la performance est stratégique pour tous les commerçants alimentaires. Ces solutions seront présentées parmi de très nombreuses innovations VAS et de digitalisation des rayons au salon NRF de Janvier prochain à New-York.

Perspectives

Le Groupe est en bonne voie pour tenir son objectif de chiffre d'affaires de 800 M€, tiré par une forte progression de l'activité au 4ème trimestre 2023 (CA attendu d'environ 240 M€ en croissance de plus de 50% sur un an). Les prises de commandes devraient également rester dynamiques sur la période. Le Groupe prévoit aussi un nouvel accroissement de sa rentabilité au second semestre.

Pour l'année 2024, le Groupe anticipe la poursuite d'une forte croissance due, notamment, à l'accélération de son activité aux Etats-Unis.

Données financières complètes

Chiffre d'affaires en M€ EMEA Reste du Monde Total T1 2023 130,2 29,1 159,3 T1 2022 91,4 28,8 120,2 Variation (en %) 42,5% 0,9% 32,5% T2 2023 187,5 33,8 221,4 T2 2022 129,9 35,8 165,6 Variation (en %) 44,4% -5,4% 33,6% T3 2023 156,2 26,4 182,5 T3 2022 138,3 43,5 181,8 Variation (en %) 12,9% -39,4% 0,4% 9 mois 2023 473,9 89,3 563,2 9 mois 2022 359,6 108,1 467,7 Variation (en %) 31,8% -17,4% 20,4% 12 mois glissants 2023 601,0 115,4 716,4 12 mois glissants 2022 457,2 143,1 600,3 Variation (en %) 31,5% -19,4% 19,3%

A propos de SES-imagotag et la plateforme VUSION

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie du SBF 120.

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

Avertissement

Certaines informations incluses dans le présent communiqué de presse ne sont pas des données historiques, mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur des projections, des prévisions et des hypothèses, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales présentes et futures de la société et le contexte économique dans lequel la société évolue. Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'avoir pour effet que la performance et les résultats réels de la société diffèrent de manière significative de ceux indiqués de manière expresse ou implicite dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux présentés au Chapitre 2 « Facteurs de risque » du Document d'enregistrement universel approuvé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et disponible sur le site Internet de la société (www.ses-imagotag.com) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de résultats futurs.

[1] VAS = Revenus des logiciels, services et solutions autres que les étiquettes électroniques. VAS est l'acronyme pour Value-Added Solutions & Services. Les revenus VAS incluent : les licences des logiciels et plateforme SaaS VUSION ; les contrats de maintenance ; les services professionnels (installation, frais de mise en place, gestion de projet, services liés aux développements de solutions spécifiques, etc.) ; les capteurs, caméras et SaaS liés à Captana ; les solutions SaaS de Data Analytics Pulse et In the Memory ; la solution Engage (rail vidéo, signalétique digitale, plateforme SaaS V:Ads) ; les solutions IoT pour l'industrie (PDi Digital).