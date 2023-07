27/07/2023 - 17:45

SES-imagotag :

Chiffre d'affaires du 1er Semestre 2023

CA 2 eme trimestre : 221 M€ (+33%)

CA 1 er semestre : 380 M€ (+33%)

CA glissant 12 mois : 715 M€ (+41%)

CA VAS [1] S1 : 53 M€ (+18%), soit 14% du chiffre d'affaires

Prises de commandes S1 : 518 M€ (+35%)

Performance et perspectives en ligne avec la guidance annuelle

Chiffre d'affaires en M€ EMEA Reste du Monde Total S1 2023 317,1 63,0 380,1 S1 2022 221,3 64,6 285,9 Variation (en %) +43,3% -2,5% +33,0% 12-mois glissants 2023 582,5 132,6 715,1 12-mois glissants 2022 381,2 124,7 505,9 Variation (en %) +52,8% +6,3% +41,4% Prises de commandes en M€ 2023 2022 % S1 518,0 385,0 +34,5% 12 mois glissants 818,0 677,0 +20,8%

Thierry Gadou, Président – Directeur général du groupe SES-imagotag commente : « Comme annoncé, ce premier semestre marque un nouveau record et enregistre une croissance de plus de +30%, conforme à notre trajectoire annuelle cible. Les prises de commandes – plus d'1/2 milliard d'euros sur le semestre – ont également été très dynamiques avec notamment de nombreux succès aux Etats-Unis dont le contrat majeur signé avec Walmart. Cette performance commerciale a été réalisée malgré une conjoncture économique particulièrement difficile pour le commerce. Cette conjoncture pèse sur les investissements, mais dans le même temps nos solutions apparaissent de plus en plus stratégiques. La tendance cette année est également favorable en matière d'évolution de nos marges, de sorte que le Groupe devrait continuer d'améliorer sa rentabilité comme annoncé. Pour les trimestres à venir, SES-imagotag table sur l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires de 800 M€ en 2023 et la poursuite d'une solide croissance en 2024 notamment grâce à l'accélération aux États-Unis. »

2ème trimestre et 1er semestre records

Comme annoncé le deuxième trimestre marque un nouveau record, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 221 M€, passant pour la première fois la barre des 200 M€, en croissance de +33% sur un an, et 297 M€ de prises de commandes en progression annuelle de +38%.

Dans son ensemble le premier semestre enregistre une croissance du CA de +33% sur un an et s'élève à 380 M€, en ligne avec la trajectoire annuelle cible. Les prises de commandes semestrielles s'établissent à 518 M€, soit une croissance de +35%, notamment tirée par les succès aux Etats-Unis.

Cette performance a été réalisée malgré une conjoncture économique particulièrement difficile pour le commerce, du fait d'une forte inflation, de volumes de consommation en baisse et de marges sous forte pression.

Conjoncture mondiale difficile pour le commerce, ralentissant la croissance des VAS (+18%)

Dans ce contexte, les distributeurs, tout en poursuivant les déploiements en cours d'étiquettes électroniques, ont parfois ralenti ou reporté certains nouveaux projets d'innovation, ce qui s'est ressenti par une moindre progression des solutions VAS (+18%). La part récurrente du chiffre d'affaires VAS a continué de croître fortement, mais les revenus de nouveaux projets ont légèrement ralenti du fait de cette conjoncture difficile. En parallèle, les ventes d'étiquettes électroniques2 ont progressé de +36%, ce qui conduit à une part des VAS de 14% du CA total sur le premier semestre.

Dynamique commerciale par région

Le chiffre d'affaires de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) atteint 317 M€ en forte progression de +43% par rapport au S1 2022. La région a été dopée en particulier par les ventes dans la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), où le taux d'équipement s'accélère en particulier du fait de l'inflation et des tensions sur le marché de l'emploi.

Le premier semestre a été aussi marqué par la poursuite de déploiements majeurs en Europe, ainsi que par la signature de plusieurs nouveaux contrats importants avec des enseignes alimentaires et

non-alimentaires au Royaume-Uni, au Benelux et en Italie.

Le chiffre d'affaires des zones Amériques et Asie-Pacifique s'établit à 63 M€ au 1er semestre, en léger recul sur un an mais en forte croissance à périmètre comparable de +27%, croissance tirée surtout par l'Amérique du Nord. Pour rappel, au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe ne consolide plus le CA de la filiale en Chine (vendue en septembre 2022) qui était de 15 M€ au 1er semestre 2022. Il est également rappelé que le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ne comporte pas non plus de chiffre d'affaires avec BOE.

Aux Etats-Unis, qui représentent une large majorité des ventes des zones Amériques et Asie-Pacifique et le premier marché mondial dans les années à venir, le Groupe a enregistré au 1er semestre de nombreux succès dont un contrat majeur avec Walmart, et plusieurs contrats de déploiement dans l'alimentaire, le non-alimentaire et le commerce de proximité. Forts de ces contrats et d'une dynamique qui continue d'être très prometteuse, les Etats-Unis devraient accélérer leur croissance et devenir dès 2024 le premier pays en matière de ventes pour SES-imagotag.

Perspectives

Pour le semestre à venir, SES-imagotag prévoit la poursuite d'une solide croissance et confirme son objectif de chiffres d'affaires de 800 M€ en 2023.

En matière de marges, les tendances favorables évoquées en début d'année se confirment pour 2023, de sorte que le Groupe améliorera sa rentabilité comme annoncé.

Prochaine communication : 11 septembre 2023 - Résultats du 1er semestre 2023

Données financières complètes

Chiffre d'affaires (M€) Europe Reste du Monde Total T1 2023 130,2 29,1 159,3 T1 2022 91,4 28,8 120,2 Variation (en %) +42,4% +1,0% +32,5% T2 2023 186,9 33,9 220,8 T2 2022 129,9 35,8 165,6 Variation (en %) +43,9% -5,3% +33,3% S1 2023 317,1 63,0 380,1 S1 2022 221,3 64,6 285,9 Variation (en %) +43,3% -2,5% 33,0% 12-mois glissants 2023 582,5 132,6 715,1 12-mois glissants 2022 381,2 124,7 505,9 Variation (en %) +52,8% +6,3% +41,4%

A propos de SES-imagotag et la plateforme VUSION

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie du SBF 120.

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

Relations investisseurs :

Labrador - Raquel Lizarraga / +33 (0)6 46 71 55 20 / raquel.lizarraga.ext@ses-imagotag.com

Contacts presse :

Publicis Consultants

Audrey Malmenayde / +33 6 76 93 11 45 / audrey.malmenayde@publicisconsultants.com

Louis Silvestre / +33 6 24 31 06 76 / louis.silvestre@publicisconsultants.com

Avertissement

Certaines informations incluses dans le présent communiqué de presse ne sont pas des données historiques, mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur des projections, des prévisions et des hypothèses, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales présentes et futures de la société et le contexte économique dans lequel la société évolue. Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'avoir pour effet que la performance et les résultats réels de la société diffèrent de manière significative de ceux indiqués de manière expresse ou implicite dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux présentés au Chapitre 2 « Facteurs de risque » du Document d'enregistrement universel approuvé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et disponible sur le site Internet de la société (www.ses-imagotag.com) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de résultats futurs.

[1] VAS = Revenus des logiciels, services et solutions autres que les étiquettes électroniques. VAS est l'acronyme pour Value-Added Solutions & Services. Les revenus VAS incluent : les licences des logiciels et plateforme SaaS VUSION ; les contrats de maintenance ; les services professionnels (installation, frais de mise en place, gestion de projet, services liés aux développements de solutions spécifiques, etc.) ; les capteurs, caméras et SaaS liés à Captana ; les solutions SaaS de Data Analytics Pulse et In the Memory ; la solution Engage (rail vidéo, signalétique digitale, plateforme SaaS V:Ads) ; les solutions IoT pour l'industrie (PDi Digital).

2 Les revenus des étiquettes électroniques incluent également les ventes de fixations et autres accessoires.