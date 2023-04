27/04/2023 - 07:45

CA T1 de 159 M€, en croissance de +32% vs T1 2022

CA 12 mois glissants à 660 M€ en croissance de +44% sur un an

Prises de commandes à 221 M€, en croissance de +30% sur un an

Revenus VAS[1] en croissance de 32% à 24,5 M€, soit 15,4% du CA total

Confiance sur l'atteinte des objectifs annuels (800 M€ et rentabilité en hausse)

Chiffre d'affaires en M€ Europe Reste du monde Total T1 2023 130,2 29,1 159,3 T1 2022 91,4 28,8 120,2 Variation (en %) +42,4% +1,0% +32,5% 12 mois glissants 2023 525,5 134,5 660.0 12 mois glissants 2022 345,9 113,1 459.0 Variation (en %) +51,9% +18,9% +43,8%



Thierry Gadou, Président-Directeur général de SES-imagotag : « SES-imagotag montre une nouvelle fois sa capacité de résistance à la conjoncture, avec un premier trimestre en forte croissance sur tous les fronts, tant en chiffre d'affaires, prises de commandes et revenus VAS.

Le commerce affronte en effet une période difficile marquée par l'inflation qui gonfle les coûts et masque des volumes de ventes en baisse et affecte durement le pouvoir d'achat des ménages. Dans ce contexte particulier, nos solutions apparaissent comme un remède à cette crise permettant d'accélérer les gains de productivité, l'agilité, la qualité d'exécution, et les revenus E-commerce (magasin omnicanal).

Avec l'élargissement de notre portefeuille de solutions, et notamment l'intégration en cours de Memory et Belive, nous allons apporter sans cesse plus de valeur à cette indispensable transformation digitale dont le ROI va se trouver de plus en plus élevé et surtout rapide. C'est pourquoi nous sommes confiants dans nos perspectives de croissance rentable pour cette année et les années à venir. »

Croissance du chiffre d'affaires au T1 2023 de +32%, à 159 M€

Le chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre de 2023 affiche une hausse de +32,5% par rapport au T1 2022, pour s'établir à 159,3 M€. Cette croissance est impactée par la déconsolidation de notre JV en Chine, survenue dans le T4 2022. A périmètre constant, la progression du chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre 2023 est de +39%.

La croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre a été tirée par l'Europe dont les ventes au s'élèvent à 130,2 M€, soit une hausse de +42.4% par rapport au T1 2022. La progression en Allemagne a été particulièrement dynamique. Le chiffre d'affaires dans le Reste du monde a progressé de 1% au premier trimestre de 2023 par rapport au T1 2022. A périmètre constant excluant l'impact négatif de la déconsolidation de notre JV en Chine, le chiffre d'affaires hors Europe a progressé de +27,1%, principalement tirée par la zone Amérique (+31%).

Sur 12 mois glissant à fin mars 2023, le chiffre d'affaires du groupe progresse fortement de +43,8% à 660 M€.

Prise de commandes

Les prises de commandes s'élèvent à 221 M€ en T1 2023, en progression de +30% par rapport à l'année précédente, et en ligne avec la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires.

Logiciels, services et solutions hors étiquettes électroniques (VAS)

Le chiffre d'affaires logiciels, services et solutions hors étiquettes électroniques s'élève à 24,5 M€, en croissance de 32% sur un an, soit un ratio de 15,4% du CA total du trimestre, à comparer à une moyenne de 15% en 2022.

Des efforts importants sont actuellement consacrés à l'intégration technique et fonctionnelle des solutions acquises tout récemment (Memory, Belive) pour pouvoir mettre sur le marché rapidement des solutions enrichies afin d'accélérer encore la trajectoire de croissance de VAS.

Perspectives

En 2023, le carnet de commandes et le portefeuille d'opportunités procurent un haut niveau de confiance dans notre objectif de chiffre d'affaires annuel de 800 M€. Compte tenu de l'évolution favorable dans le coût des composants ainsi que la reprise de l'euro face au dollar, couplés à la poursuite d'une forte croissance des solutions et services à valeur ajoutée, le Groupe table sur la poursuite d'une amélioration substantielle de sa rentabilité.

A propos de SES-imagotag et la plateforme VUSION

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie du SBF 120.

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

[1] VAS : Logiciels, services et solutions hors ESL