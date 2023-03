08/03/2023 - 18:00

SES-imagotag – Résultats 2022 :

Forte amélioration de la rentabilité

malgré un contexte difficile

Chiffre d'affaires annuel de 621 M€, en croissance de +47% sur un an

Croissance de 81% de l'EBITDA à 58,6 M€, soit 9,4% du CA, en hausse de près de 2 pts vs. 2021

Quasi-stabilité du taux de marge sur coûts variables (MCV) malgré la hausse des prix des composants et le renchérissement du dollar

Résultat net annuel positif de 18,7 M€, 9x supérieur à celui de 2021 (2 M€)

Forte croissance attendue en 2023 (~30% à 800 M€) et poursuite de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle

M€ 2022 2021 Variation en % Chiffre d'affaires 620,9 422,9 +47% Marge sur coûts variables

% du CA 131,4 91,5 +44% 21,2% 21,6% -0,4 pt Charges opérationnelles

% du CA (72,9) (59,1) +23% 11,7% 14,0% -2,3 pts EBITDA

% du CA 58,6 32,3 +81% 9,4% 7,6% +1,8 pts Dotations aux amortissements (27,2) (23,5) +16% EBIT courant

% du CA 31,4 8,8 +257% 5,1% 2,1% +3,0 pts Éléments non récurrents ou non cash 0,3 (3,6) N/A EBIT

% du CA 31,6 5,2 +507% 5,1% 1,2% +3,9 pts Résultat financier (6,1) (1,1) +444% Impôts (6,9) (2,1) +230% Résultat net

% du CA 18,7

3.0 % 2,0

0 .5 % +831%

2.5 pts *Procédures d'audit en cours de finalisation

Thierry Gadou, Président – Directeur général de SES-imagotag, commente : “2022 a été une année de transformation pour SES-imagotag, et je suis ravi des résultats atteints par notre Groupe, notamment dans un contexte difficile. En dépit des contraintes qui ont affecté notre chaine d'approvisionnement et nos coûts de production au cours de l'année, nous avons été en mesure de réaliser une forte progression du chiffre d'affaires et une amélioration exceptionnelle de la rentabilité de SES-imagotag, soulignant ainsi la pertinence de notre stratégie, de nos solutions et de notre modèle d'affaire.

Au plan géographique, 2022 aura été l'année d'un approfondissement de notre pénétration accrue de nos solutions en Europe dans tous les segments de la distribution alimentaire et spécialisée, et d'une accélération aux Etats-Unis. Nouveaux segments et expansion géographique constituent des moteurs de croissance essentiels pour les années à venir. L'autre moteur de croissance rentable dont nous avons accéléré la construction en 2022 réside dans l'expansion de nos solutions et services à valeur ajoutée pour nos clients. À cet égard, les acquisitions annoncées récemment représentent une décision stratégique pour créer la première société combinant IoT et Data pour le commerce physique. Nous disposons aujourd'hui du portefeuille de solutions le plus innovant et le plus étendu du marché en matière de digitalisation des points de vente. En outre, notre société et nos innovations sont de plus en plus reconnues pour leurs contributions à la décarbonation et au développement durable du commerce moderne.

Aucune année plus que 2022 ne pouvait mieux démontrer à nos actionnaires la robustesse de notre modèle économique : face à une augmentation historique des coûts de composants, aggravée par la hausse du dollar, nous avons presque doublé notre marge opérationnelle. Le chemin parcouru grâce au premier plan VUSION lancé en 2018 ne peut pas trouver de meilleure démonstration. Et ce n'est que le début : avec le plan VUSION 27 nous allons continuer de déployer notre modèle pour délivrer une valeur exceptionnelle à nos clients en accroissant drastiquement la performance (commerciale, économique et environnementale) de leurs magasins. Le modèle que nous poursuivons mènera à 1) accroître nos revenus logiciel, IA et Data ; 2) améliorer de façon continue la rentabilité de nos opérations et réduire notre exposition aux fluctuations de prix et de marges hardware ; 3) accélérer l'acquisition de nouveaux clients, notamment grâce à la synergie entre nos différentes lignes de produit ; enfin 4) accroitre notre leadership sur tous nos marchés stratégiques. 2023 devrait marquer une première étape majeure de notre nouvelle feuille de route. »

Croissance du chiffre d'affaires de +47%, à 620,9 M€

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 620,9 M€ en 2022, affichant une hausse de +47% par rapport à l'exercice précédent, et excédant l'objectif de 600 M€. La croissance du Groupe est similaire à celle de 2021 (+46%), marquant ainsi une deuxième année consécutive de forte performance.

Celle-ci est portée par la solide dynamique de toutes les régions en Europe (+53,5%), qui représente 78% du chiffre d'affaires total.

La croissance de la zone hors Europe s'élève à +26,9% malgré la déconsolidation de nos activités en Chine au 4° trimestre. Hors cet effet, la croissance aurait été 10 points supérieure à +36%. La zone Amériques a connu la plus forte croissance cette année soit +77% par rapport à 2021.

La croissance du chiffre d'affaires issu des solutions à valeur ajoutée (+46M à 93 M€) est similaire à la croissance du chiffre d'affaires total.

Résultat financiers 2022

Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle

Au-delà de la forte croissance des activités du Groupe, l'année 2022 a également été marquée par des conditions défavorables :

Renchérissement du dollar face à l'euro, surtout au 2° semestre : à taux de change constant 2021, le taux de marge sur coûts variables aurait été 4 points supérieur en 2022. Poursuite de la hausse des coûts des composants électroniques qui n'a pu totalement être compensée par les hausses de prix aux clients.

Le Groupe a toutefois su y faire face et maintenir un taux de marge sur coûts variables quasiment stable grâce notamment aux VAS, dont la rentabilité est supérieure à celle des ESL.

La marge sur coûts variables (MCV) s'est ainsi élevée à 131,4 M€ en 2022, contre 91,5 M€ en 2021, soit une hausse de +44%, et le taux de MCV s'élève à 21,2% du chiffre d'affaires en 2022 (vs 21,6% sur l'exercice précédent).

La reprise de l'euro face au dollar amorcée au début de l'année 2023, si elle se poursuit, est un signe encourageant pour la poursuite de l'amélioration de la rentabilité. Il en est de même de la baisse progressive du coût unitaire de certains composants dès le premier trimestre 2023. Ces éléments devraient contribuer à l'amélioration du taux de marge sur coûts variables en 2023.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 72,9 M€ en 2022 contre 59,1 M€ en 2021, traduisant notamment les efforts permanents du Groupe pour accompagner sa croissance au travers de ses recrutements. Exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, les charges d'exploitation ne représentent en revanche plus que 12% du chiffre d'affaires en 2022 contre 14% en 2021. La baisse continue du ratio charges d'exploitation / chiffre d'affaires depuis plusieurs années se poursuit donc et nous permet d'envisager sereinement un niveau de 10% à l'horizon 2027.

L'EBITDA, ou le Résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations et avant autres produits et charges non récurrents ou non cash, s'élève à 58,6 M€ en 2022, en croissance de +81% vs. 2021 (32,3 M€).

La marge d'EBITDA représente 9,4% du chiffre d'affaires en 2022 (vs. 7,6% en 2021). L'EBITDA a de nouveau quasiment doublé entre 2021 et 2022 - comme ce fut déjà le cas entre 2020 et 2021. Sur le second semestre 2022 et malgré les conditions défavorables susmentionnées, la marge d'EBITDA du Groupe a même atteint près de 10%.

Les dotations aux amortissements ont augmenté de +16% en 2022, atteignant 27,2 M€ (vs 23,5 M€ en 2021). Cette hausse est directement liée au niveau important d'investissements en matière de R&D et d'innovation réalisés par le Groupe.

Les éléments à caractère non récurrent ou non cash s'établissent à 0,3 M€ en 2022 contre 3,6 M€ en 2021. Ce produit s'explique notamment par la cession de la participation dans la joint-venture chinoise que le Groupe avait formée avec BOE et JDD en 2019. A l'occasion de cette cession à la société YiYun, rémunérée en titres YiYun, le Groupe a dégagé une plus-value dans les comptes consolidés de 6,7 M€. Ce produit ainsi que l'indemnité d'assurances perçue par le Groupe – pour 1,2 M€ - à la suite d'un incendie intervenu en 2020 dans un de ses entrepôts, viennent compenser la charge IFRS 2 non-monétaire au titre des plans d'actions de performance attribués aux salariés du groupe entre 2020 et fin 2022.

Résultat financier

Les charges financières nettes s'établissent à -6,1 M€ en 2022 (vs -1,1 M€ en 2021). Elles se répartissent entre le coût de l'endettement financier pour -2,1 M€, le solde étant principalement constitué des effets nets des gains et pertes de change.

Le résultat avant impôts du Groupe s'élève à 25,6 M€ en 2022, contre 4,1 M€ en 2021. Sur la base de ce résultat bénéficiaire, le Groupe a ainsi supporté une charge d'impôt de -6,9 M€ en 2022, contre une charge de -2,1 M€ en 2021.

Résultat net

Le résultat net de SES-imagotag en 2022 atteint 18,7 M€, neuf fois plus haut que le résultat net de 2 M€ en 2021.

Investissements

M€ 2022 2021 Dépenses d'investissements R&D et IT capitalisées 44,2 21,2 Investissements industriels 4,4 4,3 Hardware as a service 0,9 2,2 Autres 1,6 2,3 TOTAL CAPEX 51,1 29,9

En 2022, les dépenses d'investissements du Groupe atteignent 51,1 M€ contre 29,9 M€ l'année précédente. Cette augmentation provient principalement des dépenses de R&D engagées pour le développement de notre nouvelle gamme en cours de développement et expérimentation.

La Recherche & Développement demeure le principal poste d'investissement de SES-imagotag. Ces investissements constituent le moteur de notre croissance, et sont essentiels pour consolider la compétitivité et le leadership mondial du Groupe dans l'innovation. Elles contribuent également à un impact positif du Groupe en matière de développement durable ; les efforts permanents de re-engineering des produits et de la chaine d'approvisionnement permettent de réduire l'intensité carbone du Groupe, et contribuent à la décarbonation du commerce.

Le Groupe a déjà annoncé son intention de dédier environ 5% à 7% de son chiffre d'affaires aux investissements à horizon 2027, en grande partie consacrés à l'innovation.

Tableau des flux de trésorerie consolidés

En M€ 2021 2020 EBITDA 56,3 32,3 Dépenses d'investissements (51,3) (29,9) Variation de BFR (27,7) (3,3) Cash-flow opérationnel (22,7) (3,2) Résultat financier (5,2) (0,2) Impôts (2,0) (1,1) Autres (0,3) 4,7 Cash-flow (30,2) 0,2 Augmentation de capital / cash acquis via des augmentations de capital dans des filiales en propriété non exclusive 4,3 Effet de la déconsolidation de la joint-venture en Chine (18,6) Variation de la dette nette (48,8) 4,5 Position nette de trésorerie / (dette) avant impact IFRS16 (40,5) 8,3 Trésorerie 33,9 89,8 Dette (avant impact IFRS16) (74,4) (81,5) Dette (après impact IFRS16) (82,5) (88,7) Variation de trésorerie / (dette financière) nette avant impact IFRS16 (48,8) Levier (Dette Nette / Ebitda avant IFRS 16) 0,7x

La consommation de cash sur la période malgré la forte progression de l'Ebitda est principalement liée à la hausse du niveau des investissements et la déconsolidation de la JV chinoise.

SES-imagotag termine l'année 2022 avec un endettement net, avant IFRS 16, de 40,5 M€, ce qui représente au 31 décembre 2022 un levier (ratio de l'endettement financier net et de l'Ebitda avant IFRS 16 des 12 mois précédents) de 0,7x, et un ratio de dette nette sur capitaux propres très modéré de 20%.

SES-imagotag commence l'année 2023 avec un bilan solide.

Autres actualités de l'année 2022

En 2022, SES-imagotag a poursuivi son effort de construction à long terme et complété un ensemble de certifications qualité et sécurité qui incluent désormais les normes ISO 9001 / 14001 / 27001.

Au quatrième trimestre de l'année, le Groupe a atteint la certification « Platinum » d'EcoVadis , réservée au top 1% des entreprises évaluées, qui constitue une reconnaissance de la stratégie et de la performance sociale et environnementale de SES-imagotag.

Par ailleurs, au troisième trimestre SES-imagotag a adopté les « UN Women's Empowerment Principles », établis par le Pacte Mondial de l'ONU et alignés avec les Objectifs de Développement Durable, dans le cadre de l'engagement du Groupe d'agir pour l'égalité homme/femme et l'émancipation des femmes en entreprise, sur le marché du travail et dans la société.

En 2022, le Groupe a réalisé son bilan carbone (Scope 1, 2 et 3) dans le cadre de la progression vers son engagement « Net Zero ».

Indices boursiers

Au cours de l'année, les actions de SES-imagotag, qui sont cotées sur Euronext, ont été inclues dans le nouvel indice Euronext Tech Leaders , composé d'environ 100 sociétés (parmi les 700 sociétés du secteur de technologies cotées sur Euronext) en forte croissance et considérées comme les leaders du secteur tech.

Au quatrième trimestre SES-imagotag a rejoint pour la première fois l'indice SBF 120, l'un des principaux indices de la bourse de Paris regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.

Acquisitions et consolidation de la plateforme technologique

Au premier trimestre, le groupe a racheté 100% du capital de MarketHub , une start-up (basée en UK/Irlande) d'analyse de données, dont la mission est de rendre les magasins plus agiles, mieux connectés et pilotés par la data.

Au quatrième trimestre, SES-imagotag a continué à élargir ses capacités dans l'analyse de données (« data analytics ») à travers l'acquisition de la start-up française, In the Memory , spécialisée dans les outils de data science et category management pour les distributeurs et les marques.

En parallèle, SES-imagotag a signé un accord avec les actionnaires majoritaires de Belive.ai, une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle et dans le Computer Vision afin de renforcer les solutions fournies par Captana et créer le leader mondial dans l'IA et le CV basé sur le suivi en temps réel des rayons. Cette acquisition devrait être finalisée dans les mois à venir.

Sur la même période, SES-imagotag a également développé VUSION Engage, une plateforme marketing qui connecte les distributeurs et les marques afin de diffuser des campagnes digitales en magasin et en temps réel, pour interagir avec les consommateurs au moment de leurs décisions d'achat en rayons. VUSION Engage a été officiellement lancé en janvier 2023 lors du National Retail Federation's Big Show à New York.

Perspectives

En 2023, le carnet de commandes et portefeuille d'opportunités confortent un haut niveau de confiance dans notre objectif de chiffre d'affaires annuel de 800 M€. Compte tenu de l'évolution favorable dans le coût des composants ainsi que la reprise de l'euro face au dollar, couplés à la poursuite d'une forte croissance des solutions et services à valeur ajoutée, le Groupe table sur la poursuite d'une amélioration substantielle de sa rentabilité.

A propos de SES-imagotag et la plateforme VUSION

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie du SBF 120.

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

