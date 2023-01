26/01/2023 - 07:30

SES-imagotag dépasse ses p révisions

de croissance en 2022

CA annuel de 619 M€, en croissance de +46% sur un an

Toutes les régions en croissance

CA VAS[1] annuel de 93 M€, en progression de +46 % (15 % du CA total)

Prises de commandes annuelles de 685 M€ (+14%)

CA annuel 2023 attendu à 800 M€, en ligne avec les objectifs du plan VUSION '27

CA en M€ * Europe Reste du Monde Total S1 2022

S1 2021 221,3

157,1 64,6

45,7 285,9

202,8 Variation (%) 40,8% 41,4% 41,0% T3 2022

T3 2021 138,3

62,4 43,5

25,1 181,8

87,5 Variation (%) 121,7% 73,5% 107,9% T4 2022

T4 2021 126,3

97,7 25,1

35,0 151,4

132,6 Variation (%) 29,3% -28,2% 14,2% S2 2022

S2 2021 264,6

160,0 68,6

60,1 333,2

220,1 Variation (%) 65,4% 14,3% 51,4% CA Total 2022

2021 485,9

317,1 133,2

105,8 619,1

422,9 Variation (%) 53,2% 26,0% 46,4% * Audit en cours de finalisation

Thierry Gadou, Président – Directeur général du groupe SES-imagotag, commente : « 2022 aura finalement surpassé nos prévisions avec une croissance organique de plus de 45% et ce malgré la déconsolidation de notre JV en Chine au 4ème trimestre. Cette très forte croissance touche autant les ventes d'étiquettes digitales que les revenus d'autres solutions et services (VAS) qui progressent tous deux au même rythme proche de 50%. Au plan géographique, les deux moteurs de croissance les plus forts sont l'Allemagne et les Etats-Unis. De manière générale la plupart des zones sont en croissance substantielle hormis l'Asie où nous devons relancer nos efforts après l'isolement lié au Covid.

La part de revenus VAS1 reste stable à 15% en raison d'une croissance au-delà de nos prévisions des ventes d'EEG, notamment tirées par l'inflation qui impose aux commerçants une plus grande agilité. Le CA logiciels, services et solutions hors EEG progresse néanmoins rapidement et cette croissance va s'accélérer, tant de manière organique qu'au travers de notre croissance externe. Sur ce dernier plan, l'année 2022 s'est achevée sur la conclusion d'une acquisition stratégique dans la Data. In the Memory va permettre d'accélérer la croissance du pôle que nous construisons autour de Captana, MarketHub et Engage, qui vise à permettre à nos clients de tirer parti au maximum des avantages de la digitalisation de leurs points de vente.

Enfin 2022 s'est conclue sur la présentation de notre ambition VUSION '27 qui vise à positionner

SES-imagotag comme le partenaire stratégique de la transformation digitale de nos clients et comme le leader mondial incontesté de ce secteur. Nous abordons 2023 avec une grande confiance en dépit des conditions adverses que traverse l'économie mondiale. Nous avons prouvé ces dernières années la résilience et la force de notre modèle. Notre objectif de 800 M€ de CA reste donc inchangé pour cette année, de même que notre objectif de poursuivre l'amélioration de notre rentabilité. »

CA au S2 2022 en progression de +51%

La croissance s'est accélérée au second semestre pour atteindre 333,2 M€, un taux de croissance de +51%, en hausse de 10 points par rapport à la croissance du S1. Les ventes d'EEG ont notamment bénéficié de l'impact de l'inflation qui pousse les commerçants à se digitaliser.

Au total sur l'année, le chiffre d'affaires a atteint 619,1 M€, soit une progression de +46.4%, pour arriver au niveau de ventes annuels le plus élevé dans l ‘histoire de SES-imagotag. Cette forte croissance a été tirée notamment par l'Europe et l'Amérique du Nord.

Europe

Le CA dans la région de l'Europe a atteint 485,9 M€ pour l'année 2022, soit une progression de +53,2%, grâce à l'accélération en Allemagne, une excellente performance en Italie, et l'adoption croissante des solutions et services à valeur ajoutée (VAS) sur les marchés plus matures. La croissance du CA au deuxième semestre s'est accélérée à +65,4%, pour atteindre 221,3 M€.

Reste du Monde : forte croissance en Amérique du Nord

Les ventes hors Europe ont également progressé fortement à 133 M€ en 2022, soit +26%, et ce malgré l'impact de la déconsolidation de la filiale de SES-imagotag en Chine au 4ème trimestre, et plus généralement des performances en recul sur la région Asie où les efforts ont été freinés par l'isolement prolongé lié au Covid.

A l'inverse, l'Amérique du Nord a très fortement progressé, dépassant le seuil des 100 M€ de chiffre d'affaires. Avec des projets majeurs en gestation, les Etats-Unis devraient continuer à s'affirmer comme un moteur essentiel de la croissance des années à venir.

Prises de commandes

Les prises de commandes s'élèvent à 685 M€ en hausse de +14% sur l'année. Ce rythme de croissance moindre par rapport à l'année précédente est lié à des délais négociations qui peuvent être plus longs sur certains contrats. Cependant le nombre et la valeur du portefeuille des opportunités commerciales est à un plus haut, de même que le niveau de visibilité sur la croissance de l'année à venir.

Logiciels, Services et Solutions à valeur ajoutée hors étiquettes électroniques (VAS)

Le chiffre d'affaires VAS (logiciels, services et solutions hors EEG) a progressé de +46% à 93 M€. Néanmoins cette croissance va s'accélérer rapidement, tant de manière organique qu'au travers de notre croissance externe. La part de ces revenus dans le CA total reste stable à 15% en raison d'une croissance au-delà des prévisions des ventes d'EEG. Toutefois les revenus VAS vont encore s'accélérer et croitre durablement à un rythme plus fort que les ESL, et ce taux devrait progresser substantiellement en 2023 et dans les années à venir (objectif de 30% en 2027).

Perspectives

Pour 2023, le carnet de commandes et les opportunités en cours de négociation contractuelle couvrent d'ores et déjà plus de 80% de notre objectif de CA de 800 M€, d'où un niveau élevé de confiance à l'égard de cet objectif, de même que sur la capacité du Groupe à poursuivre l'amélioration continue de sa rentabilité.

Dans le cadre de d'un contexte macroéconomique et géopolitique complexe, SES-imagotag reste confiant dans sa capacité à poursuivre sa trajectoire pour atteindre les objectifs à cinq ans, fixés dans le plan stratégique VUSION '27.

A propos de SES-imagotag et la plateforme VUSION

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie du SBF 120.

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

Relations investisseurs

Labrador - Raquel Lizarraga / +33 (0)6 46 71 55 20 / raquel.lizarraga.ext@ses-imagotag.com

[1] VAS : Logiciels et autres solutions et services, hors EEG