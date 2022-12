12/12/2022 - 07:45

SES-imagotag annonce son entrée dans le SBF 120

SES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822), leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui son entrée dans l'indice SBF 120, l'un des principaux indices de la Bourse de Paris, regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.

Cette décision, prise par le Conseil Scientifique des indices à la suite de la révision trimestrielle des indices Euronext Paris en date du 8 décembre 2022, sera effective à compter du 16 décembre 2022 après la clôture du marché.

Thierry Gadou, Président - Directeur général de SES-imagotag, commente : « Cette nouvelle étape dans l'histoire boursière de SES-imagotag est très encourageante. Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour intégrer l'indice Euronext Tech Leaders en juin dernier, qui témoigne du profil de croissance forte de SES-imagotag et de sa position de leader dans le secteur des technologies. Notre entrée dans l'indice SBF 120 salue quant à elle l'augmentation de la capitalisation boursière du Groupe, tirée par la croissance de nos activités et l'amélioration de notre rentabilité, à mesure que nous continuons d'accompagner le commerce physique dans sa transformation digitale. Il tient compte également de l'accroissement du flottant et la plus grande liquidité du titre. Nous sommes confiants que notre entreprise continuera sa progression rapide dans le respect des objectifs de notre plan stratégique VUSION '27. »

À propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Or d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

Contact relations investisseurs

Labrador – Raquel Lizarraga / +33 (0)6 46 71 55 20 / raquel.lizarraga.ext@ses-imagotag.com