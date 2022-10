27/10/2022 - 17:45

SES-imagotag : La croissance du chiffre d'affaires s'accélère au 3 ème trimestre 2022

CA T3 de 181,8 M€, en croissance de +108% (vs. T3 2021)

CA sur 9 mois de 467,7 M€, en hausse de +61 % (vs. 9 mois 2021)

CA VAS T3 et sur 9 mois en progression de +63%

Prises de commandes sur 9 mois en hausse de +22 % à 547 M€

CA annuel 2022 attendu à plus de 600 M€, avec une amélioration de la rentabilité (vs. S1)

Carnet de commandes et pipeline commercial à un niveau record qui confortent l'objectif de de CA de 800 M€ pour 2023

Chiffre d'affaires en M€* Europe Reste du monde Total T3 2022 138,3 43,5 181,8 T3 2021 62,4 25,1 87,5 Variations (%) 121,7 % 73,5 % 107,9 % 9 mois 2022 359,6 108,1 467,7 9 mois 2021 219,5 70,8 290,2 Variations (%) 63,8 % 52,8 % 61,1 % 12 mois glissants 2022 457,2 143,1 600,3 12 mois glissants 2021 296,4 92,3 388,7 Variations (%) 54,3 % 55,0 % 54,4 %

Message de Thierry Gadou, Président-Directeur général de SES-imagotag : « Grâce à une croissance record au 3ème trimestre, notre chiffre d'affaires sur 9 mois est désormais nettement supérieur au chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent et nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de plus de 40% de croissance et de 600 M€ de CA pour 2022. Cette performance est liée d'une part à l'accélération de la demande d'étiquettes électroniques et de solutions digitales en magasin, du fait notamment du renforcement des stratégies omnicanales des commerçants, et d'autre part à la perception croissante des nombreux avantages concurrentiels de notre plateforme VUSION. Certains de nos clients ont notamment choisi d'intensifier le rythme de leurs déploiements pour mieux gérer les effets d'une inflation croissante. Conformément à nos attentes, les revenus logiciels, services et solutions à valeur ajoutée hors étiquettes électroniques (VAS) ont accéléré de plus de 60% sur un an tant au 3ème trimestre que sur 9 mois glissants. Cette tendance devrait se poursuivre au cours du dernier trimestre de l'année.

Avec des prises de commandes atteignant 700 millions d'euros sur 12 mois et plus de 2 milliards d'euros au cours des 12 derniers trimestres, et un pipeline commercial au plus haut, nous bénéficions d'une visibilité forte sur notre capacité à atteindre notre objectif de 800 M€ de chiffre d'affaires pour l'année prochaine. »

Croissance record au 3ème trimestre

Au T3 2022, le CA total a atteint 181,8 M€, en hausse de +108 % par rapport au T3 2021, soit bien supérieur aux précédents records de CA trimestriel.

Le CA total pour les 9 premiers mois de l'année 2022 s'est établi à 467,7 M€, soit une progression de +61,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021. Sur 12 mois glissants, le CA a progressé de +54,4 %, à 600,3 M€.

Cette croissance record du CA confirme la dynamique, tant en Europe que dans le reste du monde, liée à la nécessité croissante pour les commerçants de mettre en œuvre des stratégies omnicanales face à la croissance continue du E-commerce. Le CA étiquettes électroniques au T3 a progressé de +119 %, du fait de la décision de certains clients d'accélérer leur déploiement afin de gérer au mieux les effets de la hausse de l'inflation.

Les prises de commandes du T3 2022 ont augmenté de +16 %, à 162 M€. La croissance sur la période de 9 mois s'est établie à +22 %, à 547 M€. Au cours des 12 derniers mois, les nouvelles commandes se sont élevées à 700 M€ et la barre symbolique des 2 milliards d'euros a été franchie pour les 12 derniers trimestres.

Europe

En Europe, le CA du T3 2022 s'est élevé à 138,3 M€, soit une croissance de +121,7 %, tirée notamment par l'accélération des déploiements en Allemagne et par une activité toujours dynamique en France et en Europe du Sud. Les ventes depuis le début de l'année au T3 représentent 359,6 M€, soit une hausse en glissement annuel de +63,8 %.

Sur 12 mois glissants, à la fin du 3ème trimestre 2022, le CA en Europe a progressé de +54,3 %, à 457,2 M€.

Reste du monde

Le CA du T3 2022 dans le reste du monde a augmenté de +73,5 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 43,5 M€, porté principalement par l'Amérique du Nord, région qui enregistre une nouvelle fois la croissance la plus rapide.

Le CA s'est élevé à 108,1 M€ sur les 9 premiers mois de l'année 2022, soit une progression de +52,8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Sur 12 mois glissants, au T3 2022, le CA dans le reste du monde affiche une croissance de +55 %, à 143,1 M€.

Logiciels, Services et Solutions à valeur ajoutée hors étiquettes électroniques (VAS)

La trajectoire de forte croissance des revenus de logiciels, services et solutions à valeur ajoutée hors étiquettes (VAS) s'est poursuivie au T3 2022. Le chiffre d'affaires VAS a enregistré une croissance soutenue de +62,6% à plus de 27 M€.

Pour les 9 premiers mois de l'année 2022, le chiffre d'affaires VAS a atteint 72 M€, une hausse de +63 % en glissement annuel, similaire au taux de croissance du T3. La part de chiffre d'affaires VAS en % chiffre d'affaires total est de 15,5 %, contre 15,3 % au cours de la même période de l'exercice précédent. Ce ratio est légèrement inférieur à celui du S1 (15,8 %) en raison de la croissance exceptionnelle de plus de 100 % des installations d'étiquettes électroniques au cours du 3ème trimestre. Sur longue période, le taux de croissance du chiffre d'affaires VAS continuera de dépasser celui des étiquettes, résultant en une amélioration constante du mix et de la rentabilité moyenne conformément à notre stratégie.

Perspectives

En dépit du contexte géopolitique complexe et des effets défavorables de l'inflation, le carnet de commandes et le pipeline commercial de SES-imagotag sont tous deux à un niveau record.

Le Groupe est par conséquent confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2022 de croissance de plus de 40 % du CA mondial et de CA annuel de plus de 600 M€, en parallèle d'une poursuite de l'amélioration de la rentabilité.

Pour 2023, le carnet de commandes et les contrats confirmés en cours de négociation contractuelle couvrent d'ores et déjà plus de 80% de notre objectif de CA de 800 M€, d'où un niveau élevé de confiance à l'égard de cet objectif, de même que sur la capacité du Groupe à poursuivre l'amélioration de sa rentabilité.

Information financière

Chiffre d'affaires en M€ Europe Reste du monde Total T1 2022 91,4 28,8 120,2 T1 2021 62,6 21,5 84,1 Variations (%) 46,0 % 34,0 % 42,9 % T2 2022 129,7 35,2 164,8 T2 2021 94,5 24,2 118,7 Variations (%) 37,2 % 45,3 % 38,9 % T3 2022 138,3 43,5 181,8 T3 2021 62,4 25,1 87,5 Variations (%) 121,7 % 73,5 % 107,9 % 9 mois 2022 359,6 108,1 467,7 9 mois 2021 219,5 70,8 290,2 Variations (%) 63,8 % 49,8 % 60,4 % 12 mois glissants 2022 457,2 143,1 600,3 12 mois glissants 2021 296,4 92,3 388,7 Variations (%) 54,3 % 55,0 % 54,4 %

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Or d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

