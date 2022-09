27/09/2022 - 07:30

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique, et Fnac Darty, leader européen de la distribution de biens technologiques et culturels, annoncent aujourd'hui un plan de déploiement ambitieux de sa technologie de pointe dans plus de 200 magasins du groupe en France, Belgique, Espagne et Portugal.

Après avoir équipé ces dernières années une quarantaine de magasins en Espagne en étiquettes électroniques et solutions digitales, le Groupe accélère sa transformation digitale grâce à la technologie SES-imagotag.

En France, plus de 110 magasins Fnac et Darty vont ainsi adopter la plateforme VUSION, avant fin 2022, connectant dans le cloud l'ensemble de leurs étiquettes électroniques.

Plus de soixante-dix magasins Fnac et Vanden Borre seront aussi équipés courant 2022 au Portugal et en Belgique.

La plateforme VUSION développée par SES-imagotag permettra à Fnac Darty une automatisation et une synchronisation dynamique des prix à travers l'ensemble des canaux de vente, tout en offrant aux équipes en magasin la possibilité de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Avec ce déploiement, Fnac Darty franchit une nouvelle étape dans la digitalisation de ses magasins, tout en améliorant l'expérience client.

« L'année dernière, nous dévoilions Everyday, notre plan stratégique visant à accélérer le déploiement de notre modèle omnicanal et à réinventer la manière de servir nos clients à horizon 2025. Avec une ambition claire : incarner une nouvelle manière de faire du commerce. Le travail mené avec

SES-imagotag s'inscrit résolument dans cette dynamique d'innovation, et nous sommes ravis d'intensifier avec ce nouveau déploiement une collaboration fructueuse et innovante », commente François Gazuit, Directeur exploitation du groupe Fnac Darty.

La technologie SES-imagotag permettra aux magasins d'améliorer leur agilité en modifiant en temps réel et facilement, depuis la plateforme cloud, les informations affichées sur les étiquettes. À la clé également, la possibilité pour les vendeurs de trouver chaque produit plus rapidement grâce aux LED clignotantes des étiquettes et à un moteur de recherche accessible via smartphone. Avec la plateforme VUSION, les clients en magasin peuvent également consulter des fiches produit par code QR afin d'accéder à des informations enrichies pour les aider dans leur décision d'achat.

De plus, grâce au déploiement de l'infrastructure sans fil Cisco Meraki, avec qui SES-imagotag a noué un partenariat technologique, Fnac Darty peut activer la solution VUSION simplement et rapidement depuis la plateforme Cisco Meraki, et sans investissement matériel supplémentaire, en utilisant les points d'accès déjà installés. Ceci contribue également à la maitrise de l'empreinte carbone du projet conformément aux engagements RSE pris par Fnac-Darty et SES-imagotag.

Sébastien Fourcy, SEVP EMEA de SES-imagotag, conclut : « Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés par Fnac Darty, après une phase d'évaluation approfondie des principales solutions disponibles sur le marché. Ce déploiement ambitieux démontre l'accélération de la vague de digitalisation des magasins physiques, mais aussi l'attractivité de nos solutions pour le secteur de l'électrodomestique, dont SES-imagotag équipe désormais la plupart des enseignes en Europe avec plus de 2 500 magasins »

À propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Or d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

À propos de Fnac Darty

Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2022 d'un réseau multi-format de 971 magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (près de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros, dont 26 % réalisé sur le canal Internet. Pour plus d'information : www.fnacdarty.com

