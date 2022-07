25/07/2022 - 07:30

SES-imagotag : Chiffre d'affaires record au S1 2022

CA S1 de 285.0 M€, en croissance de +41 % (vs. S1 2021)

Hausse des revenus provenant des solutions à valeur ajoutée à 15,8 % du CA

Augmentation des prises de commandes de +25 %, à 385 M€

La croissance du CA pour l'exercice 2022 attendue entre +40 % et +50 %

Chiffre d'affaires en M€ Europe Reste du monde Total S1 2022 221,1 64,0 285,0 S1 2021 157,1 45,7 202,8 Variations (%) 40,7 % 40,0 % 40,6 % 12 mois glissants 2022 381,1 124,0 505,1 12 mois glissants 2021 282,6 92,0 374,6 Variations (%) 34,9 % 34,8 % 34,8 % Prises de commandes (M€) 2022 2021 % S1 385,0 309,3 24,5 % 12 mois glissants 677,0 599,3 13,0 %

Message de Thierry Gadou, Président – Directeur général du groupe SES-imagotag : « Le premier semestre 2022 été l'occasion d'établir un nouveau record en matière d'activité pour SES-imagotag grâce à l'adoption de notre plateforme VUSION et de nos solutions à valeur ajoutée. Notre forte croissance confirme à nouveau que les commerçants à travers le monde placent la digitalisation de leurs points de vente au cœur de leurs priorités stratégiques, et que notre technologie de pointe répond à leurs attentes. Nous sommes fiers de compter parmi nos clients un nombre sans cesse croissant d'enseignes parmi les meilleures au monde.

Nous nous attendions à un contexte difficile sur le plan des approvisionnements, avec un impact potentiel sur notre activité. Cette performance semestrielle démontre notre capacité à gérer ces risques, et nous permet aujourd'hui de conforter nos prévisions de croissance pour l'exercice en cours malgré le contexte opérationnel actuel qui demeure tendu. Nous aurons l'occasion de présenter prochainement notre vision du marché, notre stratégie et nos perspectives à moyen terme lors de notre « Capital Markets Day » de novembre. »

Croissance du chiffre d'affaires du S1 2022 de +41 %

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires a battu un nouveau record à 285,0 M€, soit une hausse de +40,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent ; ce résultat confirme la croissance très dynamique du chiffre d'affaires au premier trimestre 2022. Les ventes du deuxième trimestre de l'exercice ont augmenté de +38,9 % pour s'établir à 164,8 M€.

Sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires a augmenté de +34,8 %, à 505,1 M€, l'Europe et le reste du monde contribuant à parts égales à ce taux de croissance.

Les prises de commandes du S1 2022 ont augmenté de +24,5 %, à 385,0 M€, vs. 309,3 M€ au S1 2021, principalement grâce à une forte dynamique commerciale en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe centrale et de l'Est.

Europe

En Europe, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice s'est élevé à 221,1 M€, soit un taux de croissance de +40,7 %, alimenté par une forte croissance en Allemagne et une dynamique importante en France et en Europe du Sud.

Sur 12 mois glissants, le CA du premier semestre 2022 en Europe s'inscrit en hausse de +34,9 %.

Reste du monde

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 dans le reste du monde a progressé de +40,0 % par rapport au premier semestre 2021 pour s'établir à 64,0 M€, avec une croissance au deuxième trimestre de +45,3 % qui souligne une tendance en pleine accélération. Cette dynamique, principalement observée en Amérique du Nord, a été portée par de nouveaux contrats, tels que celui récemment signé avec Mattress Firm, entreprise leader dans son secteur avec 2 300 magasins répartis sur le territoire américain.

Sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 dans le reste du monde affiche une croissance de +34,8 %.

Solutions à valeur ajoutée (VAS)

Les solutions à valeur ajoutée innovantes de SES-imagotag tels que les services Cloud et Captana ont poursuivi leur croissance très dynamique au premier semestre de l'exercice. Le chiffre d'affaires généré par les solutions à valeur ajoutée (VAS) a représenté 15,8 % du total de l'activité du premier semestre 2022 -- soit 45 M€ – en hausse par rapport au chiffre de 13,3 % comptabilisé au premier semestre 2021, pour un taux de croissance implicite de plus de +65 %.

Perspectives

Dans un contexte géopolitique complexe et sur fond de tensions continues sur les chaînes d'approvisionnement à travers le monde, le Groupe reste confiant dans sa capacité à délivrer une croissance du chiffre d'affaires en 2022 entre +40 % et +50 %, et dans la poursuite de sa stratégie de croissance rentable conforme à son plan stratégique et à ses précédentes prévisions.

Chiffre d'affaires en M€ Europe Reste du monde Total T1 2022 91,4 28,8 120,2 T1 2021 62,6 21,5 84,1 Variations (%) 46,0 % 34,0% 42,9 % T2 2022 129,7 35,2 164,8 T2 2021 94,5 24,2 118,7 Variations (%) 37,2 % 45,3 % 38,9 % S1 2022 221,1 64,0 285,0 S1 2021 157,1 45,7 202,8 Variations (%) 40,7 % 40,0 % 40,6 % 12 mois glissants 2022 381,1 124,0 505,1 12 mois glissants 2021 282,6 92,0 374,6 Variations (%) 34,9 % 34,8 % 34,8%

