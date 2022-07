11/07/2022 - 08:00

Agenda financier 2022

Capital Markets Day

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui l'organisation d'un Capital Markets Day à Paris le 9 novembre 2022 et un agenda de publications financières 2022 modifié :

Sommaire de l'agenda financier 2022 modifié

Événement Date Avant / Après bourse Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 25 juillet 2022 (au lieu du 28 juillet) Avant bourse Résultats du 1er semestre 2022 8 septembre 2022 Après bourse Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022 27 octobre 2022 Après bourse Capital Markets Day 9 novembre 2022 Pendant bourse

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissant se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenue en 2022 la certification Or d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'EuronextTM Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

