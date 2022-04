28/04/2022 - 18:00

SES-imagotag - Chiffre d'affaires au T1 2022 :

Forte croissance conforme aux attentes

Chiffres d'affaires au T1 2022 à 120,2 M (+43 %), conforme aux prévisions

Croissance tirée par l'Europe et les Amériques

Prises de commandes record au T1, à 170,1 M€ (+53,2 %)

Chiffre d'affaires en M€ Europe Reste du monde Total T1 2022 91,4 28,8 120,2 T1 2021 62,6 21,5 84,1 Variation (en %) +46,0% +33,9% +42,9% 12 mois glissants 2022 345,7 113,0 458,7 12 mois glissants 2021 230,1 93,5 323,6 Variation (en %) +50,2% +20,8% +41,7%

Message de Thierry Gadou, Président-Directeur général du groupe SES-imagotag : « Le début de l'année 2022 connaît un solide démarrage, et la dynamique de croissance rencontrée en 2021 s'est même accélérée au cours du premier trimestre de cette année. Le chiffre d'affaires au T1 2022 atteint un nouveau record historique pour notre société sur la période.

La dynamique du Groupe reste forte malgré un contexte adverse sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, un confinement lié à la COVID en Chine et des crises croissantes sur le plan géopolitique. La croissance du chiffre d'affaires a essentiellement été portée par nos marchés en Europe et en Amérique du Nord ; la progression des ventes de nos solutions et services à valeur ajoutée (VAS) a également poursuivi son accélération, augmentant ainsi sa contribution au chiffre d'affaires. La croissance de nos prises de commandes durant la période a atteint des niveaux record, renforçant notre confiance dans la dynamique future de notre activité.

Comme je l'ai déjà dit, les meilleurs retailers du monde choisissent la plateforme VUSION et nous étions d'ailleurs ravis d'annoncer mi-mars l'élargissement de notre relation stratégique avec Walmart aux États-Unis, à l'issue d'un programme pilote réussi, ce qui conforte nos perspectives de croissance. Nous sommes très reconnaissants envers nos clients pour leur confiance dans notre innovation, dans nos produits, dans nos services et dans notre capacité d'exécution. Bien sûr, notre excellence opérationnelle ne serait pas possible sans l'engagement et la qualité de nos équipes, vis-à-vis desquelles je suis, comme toujours, très reconnaissant. Nous savons qu'il y aura des défis à relever cette année, mais nous sommes confiants sur nos perspectives pour 2022 et sur les objectifs de croissance et de rentabilité de notre plan VUSION-23. »

Poursuite d'une solide croissance du chiffre d'affaires au T1 2022 à +42,9 % pour atteindre 120,2 M€

Le chiffre d'affaires a progressé de 42,9 % au premier trimestre 2022, versus le premier trimestre de 2021, pour s'établir à 120,2 M€, soit le niveau de ventes au T1 le plus élevé jamais atteint en 30 ans d'histoire pour SES-imagotag. L'Europe a porté cette croissance globale, avec un chiffre d'affaires s'élevant à 91,4 M€, en hausse de 46 % par rapport au T1 2021. La croissance en Europe a notamment été alimentée par des déploiements en Allemagne et en Italie, ainsi que par le dynamisme de l'activité observé dans toute la région. Hors d'Europe, la croissance s'est élevée à 33,9 % par rapport au précédent exercice, pour s'établir à 28,8 M€. La situation est cependant contrastée entre la croissance exceptionnelle de l'Amérique du Nord et la contraction du chiffre d'affaires relevée en Asie où notre activité a ralenti en raison des confinements et des restrictions de déplacements toujours en vigueur.

Le chiffre d'affaires sur 12 mois glissants au cours de la période a augmenté de 41,7 % par rapport à la précédente période de 12 mois, avec une forte progression de l'activité en Europe (+50,2 %) et une augmentation de +20,8 % dans le reste du monde.

Les ventes de solutions et services à valeur ajoutée (VAS) progressent de 65 %. Elles représentent 15,5 % du total des ventes du T1 2022, contre 13,4 % un an auparavant. Le Groupe poursuit sa stratégie d'enrichissement de sa gamme de solutions, renforçant ainsi sa capacité à faire face à l'augmentation conjoncturelle des coûts des composants.

Hausse des prises de commandes de +53 % au T1 2022, soulignant la croissance en cours

Les prises de commandes ont atteint un total de 170,1 M€ lors du premier trimestre, en hausse de +53,2 % par rapport au T1 2021, soulignant la dynamique en cours pour la future croissance du chiffre d'affaires. Sur 12 mois glissants, les prises de commandes ont augmenté de +33,6 % au T1 2022, pour s'établir à 660,9 M€, soit un plus haut historique. Les prises de commandes ont été particulièrement élevées en Allemagne où la digitalisation des magasins est en train d'accélérer.

Prises de commandes

(en M€) 2022 2021 % T1 170,1 111,0 +53,2 % 12 mois glissants 660,9 494,7 +33,6 %

Perspectives

Dans un contexte géopolitique complexe qui évolue, et une tension continue sur la chaine d'approvisionnement mondiale, le Groupe reste néanmoins confiant dans sa forte dynamique commerciale pour 2022 et la poursuite de sa stratégie de croissance rentable en ligne avec les objectifs de son plan stratégique.

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissant se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenue en 2022 la certification Or d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'EuronextTM Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

