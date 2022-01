27/01/2022 - 18:00

SES-imagotag :

Croissance record du chiffre d'affaires en 2021 à 423 M€

CA annuel de 422,6 M€ en croissance de +46% sur un an

Toutes les régions en croissance

Prises de commandes annuelles à un niveau historique de 601,8 M€ en 2021 (+32%)

Trésorerie disponible de près de 90 M€

Confiance dans les objectifs du plan VUSION-23

CA en M€ Europe Reste du Monde Total S1 2020 81,2 37,2 118,4 S1 2021 157,1 45,7 202,8 Variation (%) +93,5% +22,8% +71,3% T3 2020 48,6 24,8 73,4 T3 2021 62,4 25,1 87,5 Variation (%) +28,3% +1,1% +19,1% T4 2020 76,9 21,6 98,5 T4 2021 97,4 34,9 132,3 Variation (%) +26,6% +62,0% +34,3% S2 2020 125,5 46,4 171,9 S2 2021 159,8 60,0 219,8 Variation (%) +27,3% +29,4% +27,8% CA TOTAL 2020 206,7 83,6 290,3 2021 316,9 105,7 422,6 Variation (%) +53,3% +26,5% +45,6%

Thierry Gadou, Président – Directeur général commente : « 2021 s'est conclue sur l'accélération attendue et nos équipes signent un nouveau record de ventes trimestriel et annuel. Parmi les sujets de satisfaction : d'abord bien sûr une croissance forte dans toutes les régions, réalisée dans un contexte fortement adverse sur les chaînes d'approvisionnement ; des solutions et services (VAS[1]) qui progressent plus fortement encore, gagnant deux points de mix à 15% du chiffre d'affaires total ; une dynamique de prises de commandes qui conforte nos perspectives de croissance ; un business model qui se déploie conformément à notre plan stratégique, renforçant notre résilience et notre rentabilité malgré les pressions inflationnistes conjoncturelles sur les coûts de composants ; enfin, en entrant dans le top 3% des entreprises les mieux notées par EcoVadis, une pleine reconnaissance de nos efforts en matière sociale et environnementale.

Les meilleurs retailers du monde choisissent la plateforme VUSION et SES-imagotag ne saurait trop les remercier pour leur confiance. De même, je tiens à remercier toutes nos équipes, magnifiquement engagées dans cette aventure. Malgré un contexte qui restera cette année difficile sur le plan des approvisionnements, nous sommes confiants sur les perspectives 2022 et les objectifs de croissance et de rentabilité de notre plan VUSION-23. »

Croissance record du chiffre d'affaires en 2021 de +46% à 422,6 M€



Le chiffre d'affaires total s'est établi à 132,3 M€ au 4e trimestre, en croissance de +34%. Sur cette période, l'Europe enregistre un chiffre d'affaires de 97,4 M€, en hausse de +27% tandis que la croissance hors Europe (+62%) reflète la réelle dynamique en Amérique et en Asie, mais reste amplifiée par l'effet de base lié à l'impact de la pandémie sur les revenus du 2nd semestre 2020 dans cette zone.

Le 2nd semestre s'inscrit dans la dynamique de croissance des 3 derniers semestres avec un chiffre d'affaires de 219,8 M€ soit une augmentation de +28% par rapport au 2nd semestre 2020.

Au total sur l'année 2021, le chiffre d'affaires atteint 422,6 M€ en croissance de +46%, un niveau supérieur à l'objectif annoncé de 400 M€. Cette performance est tirée par la solide dynamique de toutes les régions en Europe (+53,3%), qui représente 75% du total. La croissance de la zone hors Europe s'élève à +26,5% malgré la tension sur les approvisionnements en composants : la 4e vague de covid a notamment paralysé au cours du 3e trimestre l'usine de Jabil au Vietnam, qui produit les étiquettes intelligentes VUSION pour les États-Unis, pénalisant ainsi l'activité nord-américaine.

La croissance du revenu issu des solutions à valeur ajoutée (VAS) est nettement supérieure à la croissance du chiffre d'affaires étiquettes de sorte que leur poids dans le mix progresse de 13% de l'activité totale en 2020 à 15% en 2021. Cette amélioration du mix produit renforce la résilience du Groupe face à la hausse conjoncturelle du coût des composants.

Prises de commandes de plus de 600 M€ qui confortent les perspectives de croissance future

Les prises de commandes continuent leur forte progression et atteignent depuis plusieurs semestres des niveaux impressionnants d'environ 300 M€ par semestre confortant la trajectoire de notre plan VUSION-23.

Avec une croissance de +32% en 2021 à 601,8 M€ de prises de commandes, le Groupe affiche en effet un book-to-bill supérieur à 40%.

Les plus fortes progressions ont été enregistrées en Allemagne, en France et notamment en Amérique du Nord où les prises de commandes ont plus que doublé, témoignant ainsi du dynamisme de la zone.

Cette forte dynamique commerciale a été jalonnée tout au long de l'année par la signature de contrats d'envergure :

Déploiement de Walmart Canada et de plusieurs autres pays au sein de Walmart International ;

Déploiements importants en Allemagne et Europe centrale (Lidl, Edeka, Poco, Rewe International…), en Italie (Unicoop) ;

Renouvellement du contrat Sephora dans l'ensemble des magasins en France dans le cadre de la démarche de développement durable EcoTag (collecte et reconditionnement) ;

Lancement réussi de Captana : un an après son lancement commercial, la plateforme cloud Captana de détection automatisée de ruptures et d'analyse des rayons par vision par ordinateur, intelligence artificielle et capteurs IoT, affiche un bilan au-delà des attentes avec plus de 50 enseignes dans le monde en test opérationnel et déjà plusieurs déploiements signés. Monoprix déploie ainsi actuellement ses 100 plus gros magasins à un rythme accéléré (un magasin par jour) et sera en mesure de surveiller en quasi- temps réel 1 million d'articles, générant des gains de temps substantiels et une nette amélioration de la disponibilité linéaire.

Prises de commandes (M€) 2020 2021 % S1 165,5 309,3 +86,9% T3 87,7 139,2 +58,7% T4 202,2 153,3 -24,2% Année 455,4 601,8 +32,2%

Bonne maitrise de la trésorerie en 2021

A fin décembre, la position de trésorerie nette du Groupe s'élève à +9 M€ (avant effet d'IFRS 16), soit une trésorerie disponible de près de 90 M€.

Une année d'engagement responsable

Conformément à la démarche initiée avec la feuille de route pour un commerce positif présentée en 2019, le Groupe a poursuivi une politique RSE déterminée.

En janvier 2021, le Groupe a rejoint le Pacte Mondial (Global Compact) des Nations Unies et s'est ainsi engagé à respecter les dix principes universellement acceptés du programme des Nations Unies en matière de droits humains, de droit du travail, de l'environnement, ainsi que de la prévention de la corruption.

En janvier 2022, la performance RSE de SES-imagotag a été saluée avec l'obtention de la certification « Or » décernée par EcoVadis, plateforme collaborative mondiale de référence pour l'évaluation des performances RSE des entreprises.

SES-imagotag se classe parmi les 3% les mieux notées des 85 000 entreprises évaluées à travers le monde par EcoVadis. Le Groupe a été évalué au regard de la qualité de ses actions et de ses politiques en matière de droits de l'Homme et du travail, de déontologie, d'approvisionnement durable et d'environnement. EcoVadis couvre l'ensemble des principaux aspects de la RSE et constitue une véritable référence pour une évaluation neutre des performances environnementales, sociales et éthiques des entreprises.

Perspectives

Avec une performance du 2nd semestre qui devrait être proche de celle du 1er semestre, l'année 2021 affichera au total un bilan de forte croissance et de nette amélioration de sa rentabilité par rapport à 2020, et ce en dépit des contraintes d'approvisionnements et de la forte hausse du prix des composants dans le monde.

L'amélioration structurelle de son business model est un socle solide pour l'avenir.

Dans un contexte mondial qui restera encore tendu en 2022 sur les chaînes d'approvisionnements, le Groupe reste confiant dans sa forte dynamique commerciale et la poursuite de sa stratégie de croissance rentable, conforme aux objectifs de son plan stratégique.

[1] Value-added Software, Solutions and Services