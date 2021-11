30/11/2021 - 07:30

Monoprix franchit une nouvelle étape dans la digitalisation de ses magasins avec la solution cloud Captana de SES-imagotag

La plateforme cloud Captana va permettre à Monoprix de piloter les rayons de ses magasins en temps réel afin d'améliorer la satisfaction client pour une meilleure disponibilité des produits et une gestion optimisée des stocks

SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822) leader mondial des étiquettes intelligentes et des technologies IoT pour le commerce physique, et Monoprix, leader du commerce de centre-ville, partenaires depuis plusieurs années, annoncent aujourd'hui le renforcement de leur collaboration. L'enseigne franchit une nouvelle étape dans la digitalisation de 100 plus importants de ses magasins, avec le déploiement à grande échelle de la plateforme cloud Captana afin d'améliorer leur satisfaction client pour une meilleure disponibilité des produits en rayon et une gestion optimisée des stocks.

Cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité du déploiement depuis 2018 de la plateforme VUSION, solution cloud et infraless de gestion d'étiquettes intelligentes dans ces mêmes 100 magasins, ainsi que de la solution AdShelf de communication digitale en rayons.

La plateforme cloud Captana associe vision par ordinateur, intelligence artificielle et capteurs IoT, tels que des caméras miniatures sans fil, permettant un contrôle automatisé des étagères. Grâce à des données ultraprécises accessibles en temps réel, les magasins ont désormais la possibilité d'améliorer considérablement la disponibilité des produits en rayons, le réassort, la planification des livraisons et les opérations en magasin, permettant ainsi un meilleur service client.

Développée sur une plateforme cloud et synchronisée avec les étiquettes intelligentes VUSION, la technologie Captana permettra d'ici quelques semaines à Monoprix de piloter ses rayons tout au long de la journée, de détecter les ruptures en quasi-temps réel, de rendre compte du réalogramme (planogramme réel qui donne une représentation visuelle de l'implantation d'un rayon) et de sa conformité, et d'améliorer considérablement la gestion des stocks, la disponibilité linéaire et la satisfaction client.

La décision de déploiement de la plateforme cloud Captana par Monoprix fait suite à une phase de test à grande échelle dans 5 magasins parisiens de l'enseigne initiée en juillet 2021, et de mesures précises des bénéfices opérationnels, commerciaux et clients. Ce déploiement est en cours et se déroulera, pour cette première vague de 100 magasins, tout au long du 1er trimestre 2022. Il comprend l'installation de 120 caméras ShelfEye par magasin, soit environ 12 000 sur ce premier périmètre, qui permettront d'analyser en permanence plus d'un million d'articles en rayon.

Damien Pichot, Directeur des Opérations et des Flux Marchandises du groupe Monoprix, commente : « La permanence de l'offre est un enjeu majeur dans la poursuite de l'amélioration de notre satisfaction client. En déployant la solution Captana dans 100 de nos magasins, nous faisons le choix d'une technologie de pointe, qui a déjà fait ses preuves lors de notre phase de test à grande échelle, et qui permet d'améliorer la disponibilité de nos produits en rayon. Avec cette première en France, par l'envergure de son déploiement, nous démontrons une nouvelle fois notre capacité d'innovation au service de la satisfaction de nos clients qui nous font confiance au quotidien. »

Pierre Demoures, Directeur Général Adjoint et Directeur Commercial & Services Monde de

SES-imagotag, conclut : « Nous sommes très fiers de cette nouvelle étape de notre partenariat. Monoprix est une des enseignes pionnières dans le monde sur la digitalisation des points de vente, avec la mise en place dès 2018 de notre plateforme cloud VUSION, en mode infraless (WiFi Aruba); puis l'adoption de la solution AdShelf qui permet aujourd'hui à Monoprix de déployer de nombreuses campagnes de publicité digitale en rayons de manière très réactive et avec un excellent ROI mesuré avec précision ; et maintenant avec le premier déploiement à grande échelle en France de la plateforme Captana permettant l'analyse des rayons et la détection automatique des ruptures, deux enjeux fondamentaux du commerce omnicanal d'aujourd'hui. »

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

A propos de Monoprix

Monoprix est une enseigne du GROUPE CASINO. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 250 villes en France, ses 21 000 collaborateurs animent au quotidien 800 magasins, avec trois formats d'enseigne - Monoprix, monop' et Naturalia - et trois sites e-commerce, monoprix.fr et Sarenza, regroupés au sein de l'entité Monoprix Online, et naturalia.fr. En 2020, Monoprix a réalisé.? 5 milliards d'euros d'activités. Plus d'informations sur entreprise.monoprix.fr

