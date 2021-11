03/11/2021 - 17:45

Sephora renforce sa digitalisation avec SES-imagotag

dans une démarche de développement durable

La plateforme VUSION de SES-imagotag sera déployée dans plus de 320 magasins Sephora

Les étiquettes électroniques précédemment installées en 2015 par SES-imagotag seront collectées et reconditionnées dans le cadre de la démarche développement durable du Groupe (EcoTag)



SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822) leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui renouveler son contrat avec Sephora pour remplacer les étiquettes électroniques déployées en 2015, par des nouvelles étiquettes VUSION d'ici décembre 2021.

La solution VUSION va permettre à Sephora de continuer d'optimiser son expérience client en magasin, et de renforcer son agilité opérationnelle grâce à une automatisation et un pilotage central des informations sur l'ensemble des solutions de SES-imagotag. Sephora va également bénéficier d'étiquettes spécialement conçues pour le secteur de la cosmétique, bénéficiant notamment de la meilleure résolution d'écran du marché.

Le Groupe s'occupera également de collecter et de reconditionner les étiquettes électroniques d'ancienne génération actuellement en magasin. Cette seconde vie donnée à celles-ci s'inscrit dans les engagements pris par SES-imagotag en matière de responsabilité sociale et environnementale afin de limiter l'impact environnemental des solutions déployées par

SES-imagotag.

Philippe Loustau, DSI Sephora France, commente : « Nous sommes ravis de renouveler notre collaboration avec SES-imagotag, afin de poursuivre la digitalisation de nos magasins pour y améliorer notre efficacité opérationnelle, mais aussi l'expérience proposée à nos clients. De plus, la collecte et le reconditionnement par SES-imagotag de nos étiquettes électroniques actuellement en points de vente est une réelle satisfaction pour nous ; cette démarche s'inscrit parfaitement dans notre volonté de protéger durablement l'environnement et la planète. »

Sébastien Fourcy, SEVP EMEA, conclut : « SES-imagotag est très fier que Sephora nous renouvelle sa confiance avec, pour cette nouvelle étape de leur stratégie de digitalisation, le choix de notre plateforme technologique VUSION, afin de fidéliser ses clients dans un marché dynamique et concurrentiel. Cela vient renforcer notre position de leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique, notamment sur ce secteur. De plus, à travers la collecte et le recyclage des étiquettes digitales installées depuis 2015 dans leurs magasins, nous appliquons notre politique ambitieuse de réduction de l'empreinte carbone de nos solutions, inscrivant la digitalisation du commerce dans une démarche de développement durable. »

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

