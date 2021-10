28/10/2021 - 18:00

SES-imagotag - Activité du 3e trimestre 2021

CA 9 mois record – Croissance en ligne avec les objectifs

CA T3 à 87 M€ (+19%) et CA 9 mois à 290 M€ (+51%)

T4 record attendu en ligne avec l'objectif annuel d'environ 400 M€ de CA, sous réserve de l'évolution de la pandémie en Asie

Prises de commandes T3 à 139 M€ (+59%), et prises de commandes 9 mois à 449 M€ (+77%)

Le CA des solutions à valeur ajoutée (VAS) dépasse 15% du CA total sur 9 mois

Chiffre d'affaires (M€) Europe Reste du Monde Total T3 2021 62,4 25,1 87,5 T3 2020 48,6 24,8 73,4 Variation (%) +28% +1% +19% 9 mois 2021 219,5 70,8 290,3 9 mois 2020 129,7 62,0 191,8 Variation (%) +69% +14% +51% 12 mois glissants 2021 296,4 92,3 388,8 12 mois glissants 2020 191,2 76,6 267,7 Variation (%) +55% +21% +45%

Thierry Gadou, Président – Directeur général du groupe SES-imagotag commente : « Le 3e trimestre 2021 est conforme à nos attentes, confirmant la demande soutenue pour la plateforme VUSION et la très bonne dynamique commerciale du Groupe, tout en reflétant des tensions connues et anticipées sur le marché des composants ainsi que l'impact de la 4e vague de Covid sur nos chaines de production au Vietnam. Néanmoins, nous réalisons notre meilleur 3e trimestre et le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre atteint déjà le niveau de l'ensemble de l'année 2020, en croissance de +51%. Des performances qui auraient pu être encore meilleures sans les obstacles précisés ci-dessus. Nous restons confiants dans la réalisation de nos objectifs annuels, et nous sommes de plus très satisfaits de la progression continue du taux de pénétration de nos solutions à valeur ajoutée sur la base installée. La digitalisation du commerce physique est aujourd'hui dans tous les esprits, et SES-imagotag en montre chaque jour les plus innovantes réalisations partout dans le monde. Les perspectives pour les années à venir sont excellentes. »

Croissance en ligne avec les objectifs annuels : +51% sur les 9 premiers mois

Le CA sur les 9 premiers mois de l'année s'établit à 290 M€ soit le même niveau que notre CA pour l'ensemble de l'année 2020. Il affiche une croissance de +51% par rapport à la même période (9 mois) de l'année dernière. Cette performance conforte l'objectif annuel de CA d'environ 400 M€, compte tenu de l'activité forte attendue au 4e trimestre.

La croissance est à ce stade principalement tirée par l'Europe (+69%), les ventes dans le reste du monde et notamment aux Etats-Unis (+14%) étant pénalisées par l'impact de la pandémie sur les chaines de production au Vietnam dédiées au marché américain, malgré des prises de commandes record. Toutefois, l'activité hors Europe (ROW) s'établit à 24% du CA total (soit plus de 70 M€ sur 9 mois) en ligne avec la trajectoire du plan VUSION-23.



Croissance au 3e trimestre ralentie par l'arrêt de notre usine au Vietnam due à la pandémie

Le CA du T3 s'établit à 87 M€ en croissance de +19% par rapport au T3 2020. Tout en étant le meilleur T3 historique du Groupe, l'activité du trimestre a été, comme déjà évoqué, ralentie par les effets conjugués de la pénurie de semi-conducteurs et la 4e vague de COVID-19 qui a particulièrement affecté certains pays d'Asie du Sud-Est. Ainsi, l'usine de Jabil au Vietnam, qui produit notamment les étiquettes intelligentes VUSION pour les Etats-Unis (en raison des taxes imposées sur les importations chinoises), a été paralysée presque entièrement durant la majeure partie du trimestre, et prévoit de revenir à une activité normale courant novembre. Cette situation a donc pénalisé le CA nord-américain. Mais ces chiffres sont contrebalancés par d'excellentes prises de commandes aux Etats-Unis (qui ont doublé sur 9 mois par rapport à l'année précédente), marché sur lequel SES-imagotag progresse rapidement.



Prises de commandes toujours très dynamiques

Les commandes sur le seul 3e trimestre atteignent 139 M€ en croissance de +59%, soit un niveau jamais atteint sur une période traditionnellement plus calme. Sur 9 mois, les prises de commandes s'établissent à 448 M€ (+77%), avec notamment un taux de croissance supérieur à la moyenne des commandes aux Etats-Unis. Enfin, le cumul sur 12 mois s'élève au montant record de 651 M€ soit un bond de +75% par rapport à la même période de l'année précédente.

(M€) 2021 2020 % S1 309,3 165,5 +87% T3 139,2 87,7 +59% 9 mois 448,5 253,2 +77% 12 mois glissants 650,7 372,4 +75%

Progression continue du mix de Solutions à Valeur Ajoutée (VAS)

Sur les 9 premiers mois, la croissance des solutions innovantes hors étiquettes électroniques (VAS) a été également forte, atteignant un revenu de 44,5 M€ soit un ratio de 15% du CA, en progression de 2 points par rapport à 2020 (13%). Cette croissance est tirée par les revenus du Cloud, la multiplication des solutions à valeur ajoutée qui enrichissent la base installée VUSION, et le lancement réussi de Captana – solution de computer vision, d'intelligence artificielle de monitoring des rayons et de détection automatique des ruptures de stock. Cette amélioration continue du mix est d'autant plus importante qu'elle contribue à compenser l'impact négatif sur les marges des augmentations de prix des composants.

Dette nette

A fin septembre, la position de trésorerie nette du groupe s'élève à +7,3 M€ (avant effet d'IFRS 16) soit une trésorerie disponible d'environ 88 M€.

Perspectives

Sauf aggravation inattendue de la situation sanitaire en Asie ou sur le front des livraisons de composants, le Groupe anticipe une activité forte au T4 et l'atteinte de l'objectif annuel inchangé d'environ 400 M€, soit une croissance annuelle de près de +40%.

Malgré la hausse du prix des composants, SES-imagotag est également confiant quant à sa capacité à poursuivre l'amélioration de sa rentabilité en 2021. Enfin, la dynamique des prises de commande conforte la perspective d'une forte croissance également attendue en 2022.

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

