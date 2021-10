19/10/2021 - 07:30

POCO, leader allemand de l'ameublement discount, sélectionne SES-imagotag

La solution VUSION Retail IoT Cloud sera déployée dans 125 magasins POCO

SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822) leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par POCO, enseigne d'ameublement discount de premier plan en Allemagne, pour équiper tous ses magasins de la plateforme VUSION Retail IoT Cloud.

SES-imagotag va déployer sur les trois prochaines années sa toute dernière technologie VUSION dans l'ensemble des magasins POCO. Tous les rayons (mobilier, linge de maison, bricolage, décoration…) seront équipés, soit en moyenne plus de 10 000 étiquettes intelligentes et connectées par magasin.

En sélectionnant la solution VUSION, l'enseigne allemande sera en mesure d'optimiser sa politique de prix et de promotions, permettant ainsi à son personnel de se consacrer davantage à des tâches à plus forte valeur ajoutée et au service client. Dans le même temps, grâce à la plateforme Cloud développée par SES-imagotag, POCO garantira une synchronisation omnicanale sans couture des prix, des promotions, et des caractéristiques produits entre les canaux de vente digitaux et physiques.

Sebastian Schrader, Head of Organization chez POCO, commente : « POCO a entrepris une démarche de digitalisation de ses magasins et de ses processus ; nous sommes ravis de travailler avec SES-imagotag pour atteindre cet objectif. Alors que la demande évolue rapidement, nous devons absolument accélérer la modernisation de nos points de vente afin de mieux servir nos clients. »

Sébastien Fourcy, SEVP EMEA chez SES-imagotag, conclut : « POCO est indiscutablement un pionnier sur son marché et nous sommes ravis de les accompagner dans leur transformation digitale. Leur confiance dans notre technologie et notre expertise est une réelle satisfaction pour nous, et, plus que jamais, nos équipes sont pleinement mobilisées pour faire de ce contrat une réussite pour tous. »

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

