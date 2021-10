05/10/2021 - 07:30

Unicoop Tirreno, une des principales enseignes du groupe italien Coop, choisit SES-imagotag pour équiper 94 magasins

La solution VUSION Cloud sera déployée dans 94 magasins Unicoop Tirreno sur les deux prochaines années

L'enseigne italienne testera également les nouvelles solutions du Groupe (Captana, VUSION Rail…) lors de ce déploiement

SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822) leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par Unicoop Tirreno pour équiper 94 magasins avec ses solutions d'ici deux ans, dont 31 en 2021.

SES-imagotag va déployer sa plateforme Retail IoT Cloud VUSION dans tous les magasins de l'enseigne offrant à celle-ci la capacité d'automatiser ses prix et promotions, tout en assurant un suivi à distance et en temps réel de la technologie installée en magasin. Unicoop Tirreno va également déployer une solution d'optimisation des préparations de commandes Drive/Click & Collect en magasin (picking), basée sur la plateforme VUSION.

Unicoop Tirreno pourra également utiliser son réseau Wifi Meraki existant afin de communiquer avec les étiquettes intelligentes de SES-imagotag, grâce au partenariat technologique noué entre le Groupe et Cisco Meraki, permettant ainsi des économies significatives sur les coûts d'infrastructure.

Dans le cadre de ce contrat, la coopérative italienne aura également la possibilité d'expérimenter les dernières innovations du Groupe :

Captana, solution de monitoring en temps réel des étagères alliant vision par ordinateur et intelligence artificielle afin de maximiser la disponibilité des produits en rayon et le respect des plans merchandising ;

VUSION Rail, écrans intelligents (LCD Full HD) permettant d'améliorer l'expérience client en magasin, tout en offrant aux marques la possibilité de synchroniser leurs campagnes marketing sur plusieurs magasins et différents canaux en temps réel grâce à la plateforme Cloud VUSION.

Armando Picuno, Operations Manager de Unicoop Tirreno, commente : « Nous avons sélectionné SES-imagotag pour leur avance technologique incontestable, leurs innovations à venir, et leur forte présence en Italie. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir accélérer notre digitalisation, tout en profitant des meilleures technologies du secteur, avec un accompagnement local très important à nos yeux. »

Alessio Gruffè, General Manager SES-imagotag Italie et Balkans ajoute : « Nous sommes fiers de collaborer avec une des principales enseignes alimentaires en Italie. Notre objectif est de leur offrir la meilleure plateforme Retail IoT Cloud, et de les aider à devenir encore plus agiles et compétitifs dans un marché très dynamique. Cela scellera un formidable partenariat pour le Groupe. »

Sébastien Fourcy, SEVP EMEA, conclut : « Nous sommes ravis d'accompagner Unicoop Tirreno dans sa stratégie de digitalisation grâce au déploiement de nos solutions dans leurs 94 magasins. Toutes les équipes locales vont se consacrer pleinement à faire de ce contrat une réussite, avec pour objectif d'aider cette enseigne à améliorer l'expérience en magasin pour ses clients, tout en bénéficiant d'une meilleure efficacité opérationnelle. »

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

Contact

SHAN – Relations investisseurs et communication financière