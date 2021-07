20/07/2021 - 07:45

SES-imagotag : Nouveau contrat de déploiement avec l'enseigne scandinave KIWI

2,1 millions d'étiquettes de nouvelle génération seront installées dans les magasins KIWI en Norvège

SES-imagotag collectera et reconditionnera les étiquettes électroniques existantes

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui avoir été choisi par KIWI, avec son partenaire Diebold Nixdorf, pour renouveler la technologie d'étiquetage électronique (EEG) précédemment déployée par le Groupe dans des centaines de magasins en Norvège.

Après avoir été parmi les premières enseignes scandinaves à déployer massivement des étiquettes électroniques en magasin, KIWI bénéficiera grâce à ce nouveau contrat de la toute dernière technologie EEG disponible dans ce secteur. 320 magasins ont déjà été équipés avec succès à l'automne 2020. Une deuxième vague de déploiement est prévue à l'automne 2021 et au printemps 2022 dans 120 autres points de vente. Par ailleurs, en collaboration avec KIWI,

SES-imagotag et Diebold Nixdorf superviseront la collecte et le reconditionnement des étiquettes précédemment installées, soulignant ainsi la place essentielle du développement durable et du recyclage dans la stratégie du groupe SES-imagotag.

Sébastien Fourcy, SEVP EMEA de SES-imagotag, commente : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec KIWI pour aider cette enseigne à mener à bien sa transformation digitale avec Diebold Nixdorf, partenaire de longue date du Groupe. En reconditionnant les étiquettes existantes afin de leur donner une deuxième vie, nous poursuivons nos engagements en faveur de l'économie circulaire et progressons dans notre feuille de route pour un commerce positif. Enfin, cette nouvelle réussite aux côtés d'une enseigne majeure de la région renforce notre position de leader dans les pays nordiques. »

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

