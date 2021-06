30/06/2021 - 17:45

SES-imagotag :

Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2021

Compte-rendu et Résultats des votes

Les actionnaires de la société SES-imagotag, société anonyme au capital de 31.517.416 euros divisé en 15.758.708 actions de 2 euros chacune, dont le siège est sis à 55, place Nelson Mandela à Nanterre (92000) (ci-après « SES-imagotag » ou la « Société »), se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sur convocation faite par avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 mai 2021, par avis publié dans le journal d'annonces légales dans l'édition du 28 mai 2021, et par courriers adressés aux actionnaires inscrits nominatifs.

L'Assemblée s'est tenue en présentiel au siège de la Société et a également été retransmise en direct permettant ainsi aux actionnaires à distance de suivre les débats et poser leurs questions.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry GADOU, Président-Directeur Général et administrateur de la Société.

Nombre total d'actions : 15.758.708

Nombre de droits de vote exerçables : 15.753.713 [1]

Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés : 12.059.623

Proportion du capital représenté : 76,55 %

Nombre

d'actionnaires Nombre

d'actions Nombre

De voix Présents à l'Assemblée ou représentés 7 357 990 357 990 Pouvoirs au Président 95 12 484 12 484 Votes par Correspondance 78 11 689 149 11 689 149 TOTAL 180 12 059 623 12 059 623

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

À titre ordinaire :

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Affectation du résultat de l'exercice 2020 Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce Renouvellement du mandat de Madame Hélène PLOIX en qualité d'administrateur indépendant Renouvellement du mandat de Monsieur Feng BAI en qualité d'administrateur Renouvellement du mandat de Monsieur Gang CHENG en qualité d'administrateur Renouvellement du mandat de Madame Fangqi YE en qualité d'administrateur Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de Commerce relatives à la rémunération de l'exercice 2020 des mandataires sociaux, en application de l'article L.22-10-34 I du Code de Commerce Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry GADOU, Président-Directeur général, en application de l'article L.22-10-34 II du Code de Commerce Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021, en application de l'article L.22-10-8 II du Code de Commerce Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général pour l'exercice 2021, en application de l'article L.22-10-8 II du Code de Commerce Autorisation au Conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société

À titre extraordinaire :

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public visées au 1 de l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier Autorisation au Conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres au public afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée générale, dans la limite de 10% du capital par an Autorisation au Conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d'apports en nature Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise Pouvoirs

L'Assemblée est appelée à entendre à titre ordinaire et extraordinaire, le rapport de gestion, le rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale, les rapports spéciaux du Conseil d'Administration, le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise ainsi que l'ensemble des rapports des Commissaires aux comptes sur l'accomplissement de leur mission.

Conformément aux articles L.22-10-34 I et L.22-10-34 II du Code de commerce, il est demandé aux actionnaires d'approuver la rémunération 2020 des mandataires sociaux de la Société et les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry GADOU, Président Directeur général. Par ailleurs, il est également rappelé aux actionnaires, qu'en application des dispositions de l'article L.22-10-8 II du Code de commerce, ils devront se prononcer sur la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2021.

Avec l'accord de l'Assemblée, le Président ne procède pas à la lecture des différents rapports du Conseil lesquels sont déjà à la disposition de l'Assemblée.

Le Président rappelle les faits marquants de l'année 2020 et présente le rapport de gestion de la Société ainsi que les rapports spéciaux du Conseil d'Administration.

Le Président laisse ensuite Thierry LEMAITRE commenter les résultats financiers de l'exercice 2020.

Le Président reprend ensuite la parole afin d'évoquer les perspectives envisagées.

Le Président donne ensuite la parole aux Commissaires aux comptes qui présentent la synthèse des travaux qu'ils ont réalisés au cours de l'année et les rapports qu'ils ont établis pour l'Assemblée dont il ressort une certification sans réserve des comptes 2020, sociaux et consolidés, arrêtés par le Conseil d'Administration. Ces rapports ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais prévus par la loi. Il propose de ne pas les lire intégralement mais d'en exposer et résumer le contenu.

Il est rappelé qu'aucune question écrite n'a été adressée par les actionnaires.

Le Président déclare ensuite la discussion ouverte, ajoute que les membres du Conseil d'administration sont à la disposition des actionnaires pour donner toutes explications qu'ils jugeraient utiles dans le cadre de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Le Président fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Résolution Résultat Voix Exprimées Abstention Exclusion Total Pour Contre Voix % Voix % Voix Voix Voix 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Adoptée 12 058 516 99,99% 1 107 0,01% 0 0 12 059 623 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Adoptée 12 058 516 99,99% 1 107 0,01% 0 0 12 059 623 3. Affectation du résultat de l'exercice 2020 Adoptée 12 058 516 99,99% 1 107 0,01% 0 0 12 059 623 4. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Adoptée 2 430 508 94,56% 139 929 5,44% 0 9 489 186 12 059 623 5. Renouvellement du mandat de Mme Hélène PLOIX en qualité d'administrateur indépendant Adoptée 11 964 411 99,21% 95 212 0,79% 0 0 12 059 623 6. Renouvellement du mandat de Monsieur Feng BAI en qualité d'administrateur Adoptée 11 642 828 96,54% 416 795 3,46% 0 0 12 059 623 7. Nomination de Mr Gang CHENG en qualité d'administrateur Adoptée 11 642 828 96,54% 416 795 3,46% 0 0 12 059 623 8. Renouvellement du mandat de Madame Fangqi YE en qualité d'administrateur Adoptée 11 728 022 97,25% 331 601 2,75% 0 0 12 059 623 9. Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de Commerce

relatives à la rémunération de l'exercice 2020 des

mandataires sociaux, en application de l'article

L.22-10-34 I du Code de Commerce Adoptée 11 948 169 99,80% 24 454 0,20% 87 000 0 12 059 623 10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry GADOU, Président Directeur général, en application de l'article L. 22-10-34 II du Code de Commerce Adoptée 11 728 848 99,79% 24 664 0,21% 306 111 0 12 059 623 11. Allocation d'une somme fixe annuelle aux administrateurs en rémunération de leur activité Adoptée 12 057 476 99,98% 2 147 0,02% 0 0 12 059 623 12. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021, en application de l'article L.22-10-8 II du Code de

Commerce Adoptée 11 970 476 99,98% 2 147 0,02% 87 000 0 12 059 623 13. Approbation de la politique de rémunération du PDG pour l'exercice 2021, en application de l'article L.22-10-8 II du Code de Commerce Adoptée 11 469 945 96,87% 370 567 3,13% 219 111 0 12 059 623 14. Autorisation au conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société Adoptée 12 058 164 99,99% 1 459 0,01% 0 0 12 059 623 15. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre Adoptée 11 834 170 98,13% 225 453 1,87% 0 0 12 059 623 16. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise Adoptée 12 058 296 99,99% 1 327 0,01% 0 0 12 059 623 17. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre Adoptée 11 969 564 99,25% 90 059 0,75% 0 0 12 059 623 18. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public autres que celles visées à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier Adoptée 10 200 892 84,59% 1 858 731 15,41% 0 0 12 059 623 19. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d'offres au public visées au 1 de l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier Adoptée 10 115 698 83,88% 1 943 925 16,12% 0 0 12 059 623 20. Autorisation au conseil d'administration en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offres au public afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'assemblée générale, dans la limite de 10% du capital par an Adoptée 10 115 698 83,88% 1 943 925 16,12% 0 0 12 059 623 21. Autorisation au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription Adoptée 10 116 682 83,89% 1 942 941 16,11% 0 0 12 059 623 22. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d'apports en nature Adoptée 11 878 935 98,64% 164 364 1,36% 16 324 0 12 059 623 23. Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise Rejetée 1 987 470 16,48% 10 072 153 83,52% 0 0 12 059 623 24. Pouvoirs Adoptée 12 058 296 99,99% 1 327 0,01% 0 0 12 059 623

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasin au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag is listed in compartment B of the Euronext™ Paris

Ticker: SESL – ISIN code: FR0010282822 – Reuters: SESL.PA – Bloomberg: SES

Contact

Shan – Relations investisseurs & Communication financière

Aliénor Kuentz - Tél. : +33 (0)1 42 86 82 45/ [email protected]

[1] 4 995 auto détenues au 14 juin 2021.

SES-imagotag – 55, place Nelson Mandela – CS 60106 92024 Nanterre – France

Société anonyme au capital de 26 087 638 euros – Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre : 479 345 464

Tél. : + 33 (0)1 34 34 61 61 – Fax : + 33 (0)1 55 69 78 00

www.ses-imagotag.com