CA du 1 er trimestre 2021 à 84 M€ (+66%)

CA 12 mois glissants à fin mars 2021 à 324 M€ (+32%)

Prises de commandes du 1 er trimestre à 111 M€ (+55%) et 495 M€ sur 12 mois glissants (+37%)

Objectif de CA 2021 de 400 M€ confirmé, sous réserve de l'évolution de la situation sur le marché des composants électroniques au 2nd semestre

Chiffre d'affaires (M€) Europe Reste du Monde Total T1 2021 62,6 21,5 84,1 T1 2020 39,2 11,6 50,8 Variation (%) +59,8% +85,1% +65,6% 12 mois glissants 2021 230,1 93,5 323,6 12 mois glissants 2020 203,3 42,8 246,0 Variation (%) +13,2% +118,4% +31,5%

Message de Thierry Gadou, Président – Directeur général du groupe SES-imagotag : « Le premier trimestre de 2021 est en ligne avec notre plan pour l'année et confirme le fort rebond amorcé au semestre précédent.Comme anticipé la croissance est forte tant en Europe que dans le reste du monde. De nouvelles signatures importantes ont été annoncées récemment, notamment le déploiement de Walmart au Canada, qui témoignent de la performance de nos solutions et la passion de nos équipes au service de nos clients commerçants. Les prises de commandes trimestrielle (qui n'incluent pas encore ce contrat) sont en forte progression et approchent pour la première fois sur 12 mois cumulés la barre symbolique des 500 M€. Malgré la persistance de la pandémie, la tendance de l'activité reste bien orientée pour les mois à venir. Nous sommes confiants sur notre objectif annuel tout en restant vigilants quant à l'évolution de la tension sur les marchés de composants, qui constituent le principal risque potentiel pour le second semestre.»

Activité du 1er trimestre 2021

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'établit à 84,1 M€, en nette amélioration (+65,6%) par rapport au premier trimestre 2020 (affecté par le Covid). L'activité du Groupe affiche une croissance forte aussi bien en Europe, où le CA T1 est en hausse de +59,8% à 62,6 M€, que dans le reste du monde avec un CA T1 de 21,5 M€, en progression de +85,1%.

Cumulé sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires atteint un niveau de 323,6 M€ (+31,5%).

Prises de commandes

Les prises de commandes du T1 2021 s'élèvent à 111 M€ sur la période, en hausse de +54,6% par rapport au T1 2020, et en ligne avec la tendance anticipée par le Groupe. Ce chiffre n'inclut pas le contrat de déploiement avec Walmart Canada, annoncé début avril, qui sera intégré dans les prises de commandes au T2 2021.

Sur 12 mois glissants, les prises de commandes s'établissent à un niveau historique de près de

500 M€, en croissance de +37%.

(M€) 2021 2020 % T1 111,0 71,8 +54,6% 12 mois glissants 494,7 360,5 +37,2%

Dette nette

A fin mars, la position de trésorerie nette du groupe s'élève à +6,6M€ (avant effet d'IFRS 16) soit une trésorerie disponible de 88,5M€ et un niveau de dettes financières (avant effet d'IFRS 16) de 81,9M€. Cette bonne performance sur le 1er trimestre est liée à un bon niveau d'encaissement suite à un niveau de facturation traditionnellement élevé en fin d'année précédente.

Perspectives

SES-imagotag est confiant sur la poursuite de la croissance au cours des trimestres à venir, grâce au niveau élevé des prises de commandes et un portefeuille d'opportunités commerciales toujours très dynamique.

La tension actuelle sur le marché des composants électroniques ne remet pas pour l'instant en cause l'objectif de chiffre d'affaires 2021 de 400 M€, même si l'évolution de ces tensions reste encore incertaine pour le second semestre de l'année.

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasin au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

