09/04/2021 - 08:00

Le 8 avril 2021, BOE Smart Retail HK, le holding contrôlé par BOE et actionnaire majoritaire de SES-imagotag, a cédé 1,3 million d'actions ordinaires de SES-imagotag SA portant ainsi sa participation à 60,2%.

L'opération, réalisée par voie d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, s'est faite à un prix de 44€ par action.

Cette opération a été réalisée dans le seul but d'accroître la liquidité du titre SES-imagotag et d'élargir la base actionnariale à de nouveaux investisseurs. Le flottant s'est ainsi accru de 34%, passant de 24% à 32% du capital de la société.

BOE Smart Retail HK demeure l'actionnaire majoritaire de SES-imagotag et BOE reste un partenaire stratégique, technologique, industriel et commercial.

BOE renouvelle sa confiance dans le Groupe et son intention de demeurer un actionnaire de long terme du Groupe.

BOE Smart Retail HK a fait connaître à la Société son intention de ne pas procéder à des cessions d'actions SES-imagotag pendant une période se terminant 90 jours après la date de règlement-livraison de l'Emission, sous réserve de certaines exceptions usuelles.



A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

https://www.ses-imagotag.com

