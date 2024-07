15/07/2024 - 08:45

SELECTIRENTE, foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité, annonce avoir signé un accord de refinancement de 80 M€ de crédits corporate auprès de ses partenaires bancaires historiques, représentant plus de 35 % de son endettement actuel. N'ayant plus d'échéances de dettes significatives avant 2027, cette opération rallonge sensiblement la maturité de la dette globale et permet à la Société de poursuivre sa stratégie de développement .

Anticipant de plus de neuf mois l'échéance de son Revolving Credit Facility (RCF) actuel, SELECTIRENTE a conclu ce refinancement, à hauteur de 80 M€, composé de 2 lignes distinctes :

50 M€ de crédit corporate hypothécaire in fine, d'une durée de 5 ans avec deux options d'extension d'une année,

Un nouveau RCF de 30 M€ sur 3 ans avec une extension possible d'une année, ayant pour objectif de financer la croissance de la Société, notamment au travers d'acquisitions opportunistes.

Offrant une prorogation de la maturité de la dette, désormais proche de 5 ans, ce financement permet notamment à la foncière de disposer de nouveaux moyens financiers pour saisir les opportunités de marché et de consolider sa structure financière, avec des liquidités disponibles de la Société désormais à 25 M€ (20 M€ non tirés du nouveau RCF et 5 M€ de trésorerie disponible à date), et disposant d'un coût moyen de sa dette compétitif.

Dans le cadre de cette opération, SELECTIRENTE a été accompagnée par un pool de partenaires bancaires : Société Générale agissant en qualité d'agent, coordinateur et co-arrangeur, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) et HSBC Continental Europe, agissant en qualité de co-arrangeurs, assistés par leurs conseils Norton Rose Fulbright et Allez & Associés. SELECTIRENTE a été conseillée par A&O Shearman et Notaires du Louvre.

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, gérante de SELECTIRENTE, déclare :

« Souhaitant maintenir des performances financières et opérationnelles solides, nous nous félicitons de cette opération structurante qui va permettre à SELECTIRENTE de poursuivre sa stratégie d'investissement dynamique et rigoureuse. Ce refinancement nous confère une capacité accrue à saisir les opportunités offertes par le marché, pour développer notre patrimoine de commerces de centre-ville et ainsi continuer à créer de la valeur sur le long terme ».

Calendrier financier 2024

24/07/2024 : Activité et résultats semestriels 2024

05/11/2024 : Chiffre d'affaires et activité du 3e trimestre 2024

Contacts

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier SELECTIRENTE Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 - alienor.kuentz@shan.fr